快訊

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

高鐵對號座「提前逾1小時乘車」沒換票無法搭 1情況仍有彈性空間

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
10日起旅客若「提前逾1小時」搭乘，需先至特定窗口完成換票手續，否則無法通過閘門乘車。記者胡瑞玲／攝影
10日起旅客若「提前逾1小時」搭乘，需先至特定窗口完成換票手續，否則無法通過閘門乘車。記者胡瑞玲／攝影

高鐵每年有逾72萬名旅客提前改搭其他列車自由座未換票，導致原座位無法釋出給其他乘客購買，高鐵公司表示，今天起，旅客若「提前逾1小時」搭乘，需先完成換票手續，否則無法通過閘門乘車；若提前「在1小時內」改搭乘他班次自由座，則尚未列入此次執行範圍，乘車仍有彈性空間。

不少民眾預定高鐵座位後，因行程調整，未換票自行改搭其他車次自由座，卻讓原先購買的對號座位，無法即時釋出給其他乘客購買。

根據高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2000多個座位浪費，累計每月逾6萬個空位座位無法讓其他旅客利用，等於每年有逾72萬個座位被浪費，不僅嚴重影響有對號座購票需求者的權益，訂位卻臨時改搭自由做的行為，也代表排擠了72萬個自由座的運能。

為避免列車座位浪費及保證其他乘客購票權益，高鐵公司表示，自11月10日起，將進一步落實對號座乘客提前1小時以上搭車，須先行換票規定。對號座乘客若欲「提前逾1小時」進站乘車，要先完成換票手續再搭車，把空位釋出給有需要的乘客。

根據高鐵旅客運送契約第17條規定，「對號座車票限車票所載指定日期、車次及區間有效」。高鐵公司考量旅客若提前1小時以上乘車，應有充足時間可以換票，因此10日起，針對提早1小時乘車旅客嚴格執行換票，若未換票將無法通過閘門。

但若是持車票提前進站，臨時改搭距離原班次「1小時內」列車的自由座，就尚未列入此次嚴格執行換票範圍內，目前改搭其他列車自由座仍有彈性權宜空間。

高鐵公司表示，11月10日起「提早1小時以上搭車要先換票」規定實施初期，各車站將特別規畫特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間；持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購。

高鐵提醒，旅客若有個人特殊因素譬如緊急醫療需求、家人突遭變故等情況，請主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。

高鐵 自由座

延伸閱讀

高鐵對號座欲更改車次 即日起須提前1小時換票

老師高鐵上改作業「紅筆刷刷響」2度被要求小聲 網猜：不是覺得吵

建高鐵聯外輕軌嘉市府再槓中央 張啓楷、民間團體掛看板挺建輕軌

每天超過2千空座位被浪費！高鐵籲旅客提前1小時乘車先換票

相關新聞

鳳凰颱風今明北轉 氣象署下午到傍晚發海警明陸警 北東愈晚雨愈大

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，鳳凰颱風今天清晨通過菲律賓呂宋島，中心已經進入南海，今明兩天在南海逐漸北上，周三周四最接...

機捷增設A2a、A5a車站要百億卡關 議員促新北硬起來

機場捷運搭乘人次節節攀升，沿線周邊人口持續增長，新北地方呼籲增站聲音不斷。新北市議員彭佳芸指出，二重重劃區人口愈來愈密集...

吳聖宇：鳳凰颱風估周三雲林以南登陸東北部出海

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，鳳凰颱風移動趨勢跟路徑大致底定，預估周三(12日)進入...

彰化蛋品驗出芬普尼 農政與環保單位今再度稽查 釐清汙染源

彰化縣某牧場出貨到鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋」檢出芬普尼代謝物超標，緊急下架銷往9縣市的15萬顆雞蛋，今天彰化縣...

影／北市推普發現金加碼活動 蔣萬安：多多消費贏大獎

針對普發現金一萬元，台北市政府推出「來台北有購嗨」加碼活動，從114年11月11日至115年3月8日，到台北市店家消費滿...

高鐵對號座「提前逾1小時乘車」沒換票無法搭 1情況仍有彈性空間

高鐵每年有逾72萬名旅客提前改搭其他列車自由座未換票，導致原座位無法釋出給其他乘客購買，高鐵公司表示，今天起，旅客若「提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。