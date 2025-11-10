高鐵對號座「提前逾1小時乘車」沒換票無法搭 1情況仍有彈性空間

高鐵每年有逾72萬名旅客提前改搭其他列車自由座未換票，導致原座位無法釋出給其他乘客購買，高鐵公司表示，今天起，旅客若「提前逾1小時」搭乘，需先完成換票手續，否則無法通過閘門乘車；若提前「在1小時內」改搭乘他班次自由座，則尚未列入此次執行範圍，乘車仍有彈性空間。

不少民眾預定高鐵座位後，因行程調整，未換票自行改搭其他車次自由座，卻讓原先購買的對號座位，無法即時釋出給其他乘客購買。

根據高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2000多個座位浪費，累計每月逾6萬個空位座位無法讓其他旅客利用，等於每年有逾72萬個座位被浪費，不僅嚴重影響有對號座購票需求者的權益，訂位卻臨時改搭自由做的行為，也代表排擠了72萬個自由座的運能。

為避免列車座位浪費及保證其他乘客購票權益，高鐵公司表示，自11月10日起，將進一步落實對號座乘客提前1小時以上搭車，須先行換票規定。對號座乘客若欲「提前逾1小時」進站乘車，要先完成換票手續再搭車，把空位釋出給有需要的乘客。

根據高鐵旅客運送契約第17條規定，「對號座車票限車票所載指定日期、車次及區間有效」。高鐵公司考量旅客若提前1小時以上乘車，應有充足時間可以換票，因此10日起，針對提早1小時乘車旅客嚴格執行換票，若未換票將無法通過閘門。

但若是持車票提前進站，臨時改搭距離原班次「1小時內」列車的自由座，就尚未列入此次嚴格執行換票範圍內，目前改搭其他列車自由座仍有彈性權宜空間。

高鐵公司表示，11月10日起「提早1小時以上搭車要先換票」規定實施初期，各車站將特別規畫特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間；持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購。

高鐵提醒，旅客若有個人特殊因素譬如緊急醫療需求、家人突遭變故等情況，請主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。