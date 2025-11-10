聽新聞
影／亞洲首例！台大醫以雙心室輔助器打造「人工心」
台大醫院上午舉行記者會，該院高階循環輔助團隊近日成功完成亞洲首例「雙長效型心室輔助器」手術，替代患者整顆心臟功能，模擬全人工心臟運作，使一名極端末期心臟衰竭患者在移除原心臟後仍能維持生命，目前患者術後恢復良好，已可進食與行走。
這名46歲男性患者罹患擴張型心肌病變，導致心臟功能嚴重衰退，自8月起多次發生心臟驟停。雖先後接受冠狀動脈繞道手術（CABG）、主動脈氣球幫浦（IABP）及靜脈-動脈葉克膜（V-A ECMO）治療，病情仍無法穩定。即便暫時植入左心室輔助器後，仍持續出現致命性心律不整，且不適合進行心律不整電燒術，病況岌岌可危。
手術於9月28日進行，外科團隊在切除患者左右心室後，精準安置兩套輔助器，使血液能穩定循環全身。術後雖無自然心跳，患者仍能依靠雙輔助器提供的連續血流維持生命，成功達到「功能性全人工心臟」的效果。
台大醫院副院長婁培人表示，台大醫院一直致力在研究心衰竭的治療跟輔助器的管理，並擁有全台最長的心室輔助器存活的紀錄，這項手術不僅突破醫療技術的極限，也在現行醫材與保險制度的限制下，開創末期心臟衰竭治療的新里程碑，未來有望成為心臟移植前的重要過渡方案，為更多危重患者帶來生機。
