影／亞洲首例！台大醫以雙心室輔助器打造「人工心」

台大醫院上午舉行記者會，該院高階循環輔助團隊近日成功完成亞洲首例「雙長效型心室輔助器」手術，替代患者整顆心臟功能，模擬全人工心臟運作，使一名極端末期心臟衰竭患者在移除原心臟後仍能維持生命，目前患者術後恢復良好，已可進食與行走。

這名46歲男性患者罹患擴張型心肌病變，導致心臟功能嚴重衰退，自8月起多次發生心臟驟停。雖先後接受冠狀動脈繞道手術（CABG）、主動脈氣球幫浦（IABP）及靜脈-動脈葉克膜（V-A ECMO）治療，病情仍無法穩定。即便暫時植入左心室輔助器後，仍持續出現致命性心律不整，且不適合進行心律不整電燒術，病況岌岌可危。

手術於9月28日進行，外科團隊在切除患者左右心室後，精準安置兩套輔助器，使血液能穩定循環全身。術後雖無自然心跳，患者仍能依靠雙輔助器提供的連續血流維持生命，成功達到「功能性全人工心臟」的效果。