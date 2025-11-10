快訊

馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒！鳳凰颱風共伴花東 今晚到明天雨下到紫爆

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
花東愈晚雨愈大，今晚到明天下到紫爆。圖／擷取自中央氣象署網站
花東愈晚雨愈大，今晚到明天下到紫爆。圖／擷取自中央氣象署網站

鳳凰颱風今明兩天在南海逐漸北上，中央氣象署預報員朱美霖上午指出，受東北季風和颱風共伴效應影響，今天白天基隆、北海岸及宜蘭、花東雨勢明顯，今晚到明晨雨勢加劇，愈晚愈明顯。花蓮及台東今晚到明天一整天都可能下到紫爆，12小時累積雨量恐達200-300毫米。林保署花蓮分署依中央氣象署定量降水預報，馬太鞍溪未來24小時累積降雨量402毫米，發布紅色警戒。

朱美霖指出，颱風周三、周四最接近台灣，預估周三晚間到周四凌晨通過台灣上空，今天下午到傍晚有可能發布海上颱風警報，明天上半天發布陸警。

朱美霖說，今起到周四受颱風外圍環流或颱風本身，以及東北季風交互作用影響，迎風面北部、東半部地區會有顯著雨勢，中南部及花東隨颱風逐漸接近，也會有局部大雨或豪雨。周一周二颱風漸北上，北東共伴會有連續強降雨，北宜花防豪雨以上等級降雨；周三、四颱風最接近，但強度不確定仍大，如果強度維持且比較接近的話，中南花東風雨明顯。

降雨方面，朱美霖指出，今天白天基隆、北海岸及宜蘭、花東雨勢明顯，今晚到明晨雨勢加劇，愈晚愈明顯。周二大台北、東半部、恆春雨勢明顯，其他各地亦有雨。

朱美霖指出，周三颱風接近，降雨熱區轉為中南部及花東一帶，中南、花東陣雨，大雨或局部豪雨，北台灣雨勢減緩，有短暫陣雨；周四隨颱風來到台灣東方海域，中、北、宜、恆春陣雨，但北部較大雨勢，其他各地亦雨。周五到下周日北宜花局部雨、東南恆春零星雨，周六起北東雨稍緩。

根據氣象署定量降水預報，朱美霖說，今天白天起北部及花東就開始下雨，今晚到明天一整天，雨勢將進一步增強。今晚8時到明天上午8時，花東下到紫爆，雨量預估達2、300毫米，明天上午8時到晚間8時也差不多，要等到明天晚上起雨勢才減小。

