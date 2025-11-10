快訊

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳凰進逼...北市影響最大時間曝山區估陣風可達10-12級

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
鳳凰颱風進逼，北市長蔣萬安今赴災害應變中心聽起防颱整備。圖／北市府提供
鳳凰颱風進逼，北市長蔣萬安今赴災害應變中心聽起防颱整備。圖／北市府提供

鳳凰颱風進逼，北市長蔣萬安今赴災害應變中心聽起防颱整備。根據市府氣象團隊預估，這次鳳凰颱風影響最大的時間點，降雨最大會在明天下午，時雨量約10至30毫米；山區今明都有20至30毫米。至於風力，平地7-8級陣風；山區風力將達10-12級。

北市府氣象團隊表示，根據氣象署最新預估，鳳凰預計今晚八時會發布海上警報；明中午對南部發布陸上颱風警報，北市周三晚五時將納陸上颱風警報範圍。但颱風登陸之後，到北市上空將減弱為熱帶性低氣壓，周四早上八時預估解除海陸警發布。至於影響北市最大時間點，會是颱風在東沙島周邊時產生的共伴效應，13日開始颱風中心到北市上空，會減弱為熱帶性低氣壓。

蔣萬安今天上午赴災防中心聽起北市府氣象團隊預估颱風路徑及動態。北市氣象團隊表示，鳳凰目前結構有比昨弱一點，變中度颱風，逐漸由西北轉北、朝台灣移動，海風環境菲律賓西側發展環境還算良好，預計有可能重新整合達中颱上限，朝台灣前進。不過因台灣周邊海溫不適合發展，預估會逐漸減弱為輕颱。

不過氣象團隊也提到，鳳凰颱風未來發展還有相當多不確定性，包括有從台南以北登陸，也有各國預估是不登陸在海上移動，對於後期風雨預報會有差異，不確定性比較大。

至於這次鳳凰颱風的預估累積雨量，目前預估10-11日累積雨量，市區150-300毫米，陽明山區 400-650毫米，基隆河中游350-550毫米，翡翠水庫集水區250-400毫米。

鳳凰颱風進逼，北市長蔣萬安今赴災害應變中心聽起防颱整備。圖／北市府提供
鳳凰颱風進逼，北市長蔣萬安今赴災害應變中心聽起防颱整備。圖／北市府提供

鳳凰颱風 北市府 團隊

延伸閱讀

王世堅「不想輸蔣家後代」稱他95％會連任 蔣萬安1句話回

蔣萬安95%連任北市長？ 他曝王世堅不想選理由是不想輸蔣家後代

環騎台北年終大會師 蔣萬安允優化自行車道設施

蔣萬安：盼輝達在台北設立分公司 想法已轉達

相關新聞

鳳凰颱風今明北轉 氣象署下午到傍晚發海警明陸警 北東愈晚雨愈大

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，鳳凰颱風今天清晨通過菲律賓呂宋島，中心已經進入南海，今明兩天在南海逐漸北上，周三周四最接...

機捷增設A2a、A5a車站要百億卡關 議員促新北硬起來

機場捷運搭乘人次節節攀升，沿線周邊人口持續增長，新北地方呼籲增站聲音不斷。新北市議員彭佳芸指出，二重重劃區人口愈來愈密集...

吳聖宇：鳳凰颱風估周三雲林以南登陸東北部出海

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，鳳凰颱風移動趨勢跟路徑大致底定，預估周三(12日)進入...

病假淪職場風險！勞動部研擬病假權 勞團訴求15天病假不得有不利待遇

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台住院後不幸離世，引發外界關注勞工病假保障權，勞動部今天邀集全國性工會、雇主團體與專家學者...

毒蛋風暴延燒 全聯無法追蹤問題蛋數量及流向 雲林稽查急跳腳

台灣再現毒雞蛋，食藥署估15萬顆問題蛋流入全台10縣市全聯、楓康超市通路，各地衛生單位火速展開稽查。雲林縣衛生局人員昨、...

彰化蛋品驗出芬普尼 農政與環保單位今再度稽查 釐清汙染源

彰化縣某牧場出貨到鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋」檢出芬普尼代謝物超標，緊急下架銷往9縣市的15萬顆雞蛋，今天彰化縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。