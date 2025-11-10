慢性骨髓性白血病不必化療 標靶藥4年存活率可達9成

慢性骨髓性白血病（CML）過去需仰賴高強度化療或骨髓移植才能控制病情，但隨著醫療進展，現今可透過口服標靶藥物精準抑制致病基因，大幅減少副作用與治療負擔。醫師指出，若能早期發現、規律服藥，CML病人多能維持良好生活品質，4年存活率更可達9成。

台北慈濟醫院血液腫瘤科醫師林益庭表示，慢性骨髓性白血病是骨髓造血幹細胞出現「費城染色體」異常後，產生BCR-ABL融合基因，誘發酪胺酸激酶活化，導致白血球不斷增生，但這些白血球多數功能不全，會擠壓正常血球生長空間，進而影響身體機能。

該病常見於中壯年族群，平均診斷年齡約50歲，在台灣每十萬人中約有2至3人罹病。早期常無明顯症狀，但隨病程發展，可能出現貧血、盜汗、體重下降、脾臟腫大等徵兆。林益庭提醒，若能及早透過血液、骨髓檢查與基因分析發現異常，就有機會在慢性期穩定病情、延長壽命。

48歲的吳先生平時身體健康，日前健檢意外發現正常數值為正常約3千至1萬3千的白血球飆高至8萬，經轉診慈濟醫院進一步檢查，發現脾臟腫大並帶有費城染色體，確診CML。醫療團隊以口服標靶藥物作為第一線治療，在3個月內成功將白血球降至8190，融合基因量亦小於0.1％，目前已穩定控制中。

林益庭指出，標靶藥物改寫了CML的治療方式，「只要按時服藥、定期追蹤，多數病人都能像慢性病患者一樣穩定生活。」與過去需忍受化療副作用、長時間等待移植的情況相比，標靶藥提供更溫和也更普及的選擇。

林益庭提醒，雖然CML與基因異常有關，但仍可透過避免長期暴露化學物質、維持規律生活與均衡飲食來降低罹病風險。此外，定期健康檢查是早期發現關鍵，有助掌握黃金治療時機。