鳳凰颱風今明北轉 氣象署下午到傍晚發海警明陸警 北東愈晚雨愈大

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，鳳凰颱風今天清晨通過菲律賓呂宋島，中心已經進入南海，今明兩天在南海逐漸北上，周三周四最接近台灣，預估周三晚間到周四凌晨通過台灣上空，今天下午到傍晚有可能發布海上颱風警報，明天上半天發布陸警。

朱美霖說，今起到周四受颱風外圍環流或颱風本身，以及東北季風交互作用影響，迎風面北部、東半部地區會有顯著雨勢，中南部及花東隨颱風逐漸接近，也會有局部大雨或豪雨。周一周二颱風漸北上，北東共伴會有連續強降雨，北宜花防豪雨以上等級降雨；周三、四颱風最接近，但強度不確定仍大，如果強度維持且比較接近的話，中南花東風雨明顯。

颱風中心已經進入南海，朱美霖指出，未來中心及附近結構會逐漸整合，往北轉過程中仍維持中度颱風，但接近台灣西南方海域附近時，由於條件不利颱風發展，會明顯減弱，接近台灣附近時預估會是輕度颱風。

朱美霖指出，鳳凰颱風目前在呂宋島西邊，今天白天開始會逐漸往西北轉北北方向移動，明天開始則往北北東方面前進趨勢，今明兩天是颱風逐漸北轉過程。周三白天到晚間颱風逐漸接近到台灣西南方海域，並且有機會在周三、周四通過台灣上空，強度有明顯減弱趨勢，通過台灣時預估為輕颱，但不排除屆時會再進一步減弱。周四上午往琉球海域移動， 逐漸減弱變成溫帶氣旋。

但朱美霖也說，颱風北上角度及強度仍有不確定性，少部分模式預測颱風會持續往西北方面移動；也有部分模式雖預測以北轉為主，但有些北轉角度比較大，繞比較大在接近過程中強度就減弱，也沒有這麼接近。在通過台灣陸地過程中，也有部分預測已減成熱帶性低氣壓，氣象署會持續觀察。

降雨方面，朱美霖指出，今天白天基隆、北海岸及宜蘭、花東雨勢明顯，今晚到明晨雨勢加劇，愈晚愈明顯。周二大台北、東半部、恆春雨勢明顯，其他各地亦有雨。周三颱風接近，降雨熱區轉為中南部及花東一帶，中南、花東陣雨，大雨或局部豪雨，北台灣雨勢減緩，有短暫陣雨；周四隨颱風來到台灣東方海域，中、北、宜、恆春陣雨，但北部較大雨勢，其他各地亦雨。周五到下周日北宜花局部雨、東南恆春零星雨，周六起北東雨稍緩。