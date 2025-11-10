鳳凰颱風逼近 龔明鑫：水利署長花蓮待命備好抽水機

快訊

中央社／ 台北10日電

鳳凰颱風逐步逼近台灣，經濟部長龔明鑫今天表示，經濟部已啟動防颱準備工作，水、電都有備妥方案。花蓮部分，已調動大型抽水機具到花蓮，堤防使用消波塊、太空包加強，水利署長林元鵬下午就會到花蓮，視情況予以處置。

立法院經濟委員會今天審查企業併購法部分條文修正草案，龔明鑫在會前受訪時做上述表示。

鳳凰颱風暴風圈擴大，政府各單位嚴陣以待，龔明鑫表示，防颱部分，經濟部分兩個部分，一個是電的部分，4000名台電員工準備好隨時進行搶修，機器、設備也備妥，上次丹娜絲颱風造成的損害，都已修復補強。

至於水的部分，龔明鑫說，全台水庫也有監控水位，隨時做必要處置。花蓮部分，林元鵬應該下午就會到花蓮，視情況予以處置。經濟部已調動大型抽水機具到花蓮，堤防使用消波塊、太空包給予加強。

此外，媒體再次提及先前傳出總統賴清德指示龔明鑫處理好核三重啟，不要再搞綠電。

龔明鑫表示，經濟部已經有說明，絕對沒有這樣的事情，就經濟部的政策推動來說，一定是依法行政，並依據總統的競選政見，轉成政策後，經濟部一定從這兩部分穩健且堅定的推動。

龔明鑫說，有關核二、三廠，台電已經把現況評估報告送到經濟部，經濟部循正常程序簽核當中，如果確認都沒有問題，就會簽核，台電就可以啟動相關的業務。

經濟部長 花蓮 鳳凰颱風

