鳳凰來襲 賴總統呼籲做好防颱準備 該撤離就撤離

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

賴清德總統今（10日）在參加活動結束後受訪表示，鳳凰颱風將侵襲台灣，這次颱風路徑非常罕見，提醒全國民眾做好防颱準備，在花蓮，該撤離的就要全部撤離，在全國豪大雨及土石流潛勢區也要做好優先撤離工作，將傷害降到最低。

賴總統表示，鳳凰颱風即將侵襲台灣，雖然颱風的中心點預計周三跟周四才會登陸台灣的陸地，但是今天跟明天的雨量還是會很大，主要是因為受到東北季風還有颱風外圍環流的影響，可能在北海岸，還有大台北、東北部地方，雨量會很大，24小時累積雨量可能會到200毫米到350毫米，甚至更高。

賴總統說，花蓮堰塞湖目前又提高到紅色警戒，希望全國民眾面對這次相當罕見的颱風，一定要做好防颱準備，不管是在台灣哪個城市，通通要做好防颱準備。

賴總統指出，因為颱風的路徑非常罕見，「特別是在花蓮，應該撤離的就要全部撤離，特別是各縣市預期會有豪大雨量的、土石流的潛勢地區，也應該做好優先撤離工作」，他呼籲大家共同做好防颱準備，讓這一次的鳳凰颱風來襲，將傷害降到最低。

鳳凰颱風 雨量 花蓮

