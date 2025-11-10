鳳凰颱風路徑極罕見 賴總統指示：全國做好防颱準備

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統。記者黃義書／攝影
賴清德總統10日出席台灣橋樑計畫開幕式，會後針對鳳凰颱風進行談話。他強調，這次颱風路徑非常罕見，希望全國民眾面對這次相當罕見的颱風，一定要做好防颱準備，不管是在台灣哪個城市，通通要做好防颱準備。

賴總統表示，鳳凰颱風即將侵襲台灣，雖然颱風的中心點，預計周三、周四才會登陸台灣的陸地，但是今天跟明天的雨量還是會很大，主要是因為受到東北季風還有颱風外圍環流的影響，可能在北海岸，還有大台北、東北部地方，雨量會很大，24小時時雨量可能會到兩百到三百五，甚至更高。

賴總統提醒，花蓮堰塞湖目前又提高到紅色警戒，希望全國民眾面對這次相當罕見的颱風，一定要做好防颱準備，不管是在台灣哪個城市，通通要做好防颱準備，

賴總統強調，鳳凰颱風路徑非常罕見，特別是在花蓮，應該撤離的就要全部撤離，特別是各縣市預期會有豪大雨量的、土石流的潛勢地區，也應該做好優先撤離工作，大家共同做好防颱準備，讓這一次的鳳凰颱風來襲，將傷害降到最低。

