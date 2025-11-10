影／病假保障權入法公聽會 台鐵工會呼籲落實病假保障

近期包括長榮員工等事件引發勞工對病假權的爭取，勞動部上午舉行病假保障權入法公聽會，台灣鐵路產業工會等工會代表上午在公聽會前，於勞保局牽舉行記者會，呼籲勞動部盡速推動修法，有病假保障才能給勞工安心的工作環境。

台鐵產工理事長朱智宇表示，許多雇主以病假審查、全勤獎金、晉升考核等手段，變相懲罰請病假的員工，進而造成病假成為職場風險，造成許多憾事，朱智宇表示，或許對於公司而言，員工沒了可以再找，但這些員工都是每個家庭重要的成員無可取代，即便是以營利角度，健康的員工才能讓公司有更好的收益。