影／病假保障權入法公聽會 台鐵工會呼籲落實病假保障
近期包括長榮員工等事件引發勞工對病假權的爭取，勞動部上午舉行病假保障權入法公聽會，台灣鐵路產業工會等工會代表上午在公聽會前，於勞保局牽舉行記者會，呼籲勞動部盡速推動修法，有病假保障才能給勞工安心的工作環境。
台鐵產工理事長朱智宇表示，許多雇主以病假審查、全勤獎金、晉升考核等手段，變相懲罰請病假的員工，進而造成病假成為職場風險，造成許多憾事，朱智宇表示，或許對於公司而言，員工沒了可以再找，但這些員工都是每個家庭重要的成員無可取代，即便是以營利角度，健康的員工才能讓公司有更好的收益。
遭到台鐵以病假問題打壓的台鐵產工理事王傑指出，即便請一天病假，也被台北站長要求提供就醫單據，兩天以上要提供診斷書，看診後有病況有休養需求，也被曲解為「連續兩天病假」，並且縱使附上藥單等證明，仍不被准假，導致被記2天曠職、小過處分，王傑表示，在自己身上的案例，便反映資方透過請假規則打壓勞工的現況，這也絕非個案。
