快訊

確定分手了！被砍4千萬新壽解約金44.3億 李四川：下班前送市議會

15年沒戲拍！連與徐若瑄演床戲都拒絕 黃立成揭原因

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

聽新聞
0:00 / 0:00

影／病假保障權入法公聽會 台鐵工會呼籲落實病假保障

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
近期發生病假打壓事件，台鐵產業工會上午前往勞保局前，在公聽會開始前呼籲勞動部重視勞工請假權益。記者曾原信／攝影
近期發生病假打壓事件，台鐵產業工會上午前往勞保局前，在公聽會開始前呼籲勞動部重視勞工請假權益。記者曾原信／攝影

近期包括長榮員工等事件引發勞工對病假權的爭取，勞動部上午舉行病假保障權入法公聽會，台灣鐵路產業工會等工會代表上午在公聽會前，於勞保局牽舉行記者會，呼籲勞動部盡速推動修法，有病假保障才能給勞工安心的工作環境。

台鐵產工理事長朱智宇表示，許多雇主以病假審查、全勤獎金、晉升考核等手段，變相懲罰請病假的員工，進而造成病假成為職場風險，造成許多憾事，朱智宇表示，或許對於公司而言，員工沒了可以再找，但這些員工都是每個家庭重要的成員無可取代，即便是以營利角度，健康的員工才能讓公司有更好的收益。

遭到台鐵以病假問題打壓的台鐵產工理事王傑指出，即便請一天病假，也被台北站長要求提供就醫單據，兩天以上要提供診斷書，看診後有病況有休養需求，也被曲解為「連續兩天病假」，並且縱使附上藥單等證明，仍不被准假，導致被記2天曠職、小過處分，王傑表示，在自己身上的案例，便反映資方透過請假規則打壓勞工的現況，這也絕非個案。

近期發生病假打壓事件，台鐵產業工會上午前往勞保局前，在公聽會開始前呼籲勞動部重視勞工請假權益，要求勞動部修法改善。記者曾原信／攝影
近期發生病假打壓事件，台鐵產業工會上午前往勞保局前，在公聽會開始前呼籲勞動部重視勞工請假權益，要求勞動部修法改善。記者曾原信／攝影
近期發生病假打壓事件，台鐵產業工會上午前往勞保局前，在公聽會開始前呼籲勞動部重視勞工請假權益。台鐵產工理事王傑也遭病假打壓。記者曾原信／攝影
近期發生病假打壓事件，台鐵產業工會上午前往勞保局前，在公聽會開始前呼籲勞動部重視勞工請假權益。台鐵產工理事王傑也遭病假打壓。記者曾原信／攝影
近期發生病假打壓事件，台鐵產業工會上午前往勞保局前，在公聽會開始前呼籲勞動部重視勞工請假權益，工會認為，完整的病假保障，才能讓勞工放心工作。記者曾原信／攝影
近期發生病假打壓事件，台鐵產業工會上午前往勞保局前，在公聽會開始前呼籲勞動部重視勞工請假權益，工會認為，完整的病假保障，才能讓勞工放心工作。記者曾原信／攝影

病假 台鐵 勞動部

延伸閱讀

病假權入法 勞動部10日邀全國性工會、雇主團體研商

空服抱病執勤病逝 長榮航空修改請假制度「前3天病假不扣考績」

乳癌病友協會5倡議盼保工作權 每3年最長2年病假

為付高額醫療費 癌症病人再就業意願高 病團籲修法延長病假時間

相關新聞

今明鳳凰颱風共伴最劇烈北東防大雨 吳德榮：明後防鳳凰環流

鳳凰颱風還沒到雨先到。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://...

馬太鞍溪堰塞湖升級紅色警戒 花蓮縣急撤三鄉鎮、光復鄉今停班課

鳳凰颱風將北轉接近台灣，林業及自然保育署花蓮分署針對馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，光復鄉等3鄉鎮開始啟動撤離工作，其中因光...

鳳凰颱風逼近 今明北、東部雨量恐紫爆

鳳凰颱風昨登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉可能直撲台灣而來。中央氣象署預報員張承傳表示，預計今天下午至晚間發布海上颱風警報，目...

機捷增設A2a、A5a車站要百億卡關 議員促新北硬起來

機場捷運搭乘人次節節攀升，沿線周邊人口持續增長，新北地方呼籲增站聲音不斷。新北市議員彭佳芸指出，二重重劃區人口愈來愈密集...

吳聖宇：鳳凰颱風估周三雲林以南登陸東北部出海

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，鳳凰颱風移動趨勢跟路徑大致底定，預估周三(12日)進入...

鄭明典：鳳凰颱風後面可能還有熱帶擾動

鳳凰颱風逐漸接近中，中央氣象局前局長鄭明典在臉書指出，海鷗颱風後面是鳳凰颱風，不是巧合。鄭明典po出11月5日的平均氣流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。