機捷增設A2a、A5a車站要百億卡關 議員促新北硬起來

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
機場捷運運量節節攀升，加上周邊人口成長，新北地方呼籲增設站點聲浪不斷。本報資料照片
機場捷運搭乘人次節節攀升，沿線周邊人口持續增長，新北地方呼籲增站聲音不斷。新北市議員彭佳芸指出，二重重劃區人口愈來愈密集，當時A2a站有預留空間，硬體工程上沒有問題、也有需求，卻因機電系統無法整合，是全台灣第一個不是因為工程或土地取得困難而卡關的捷運站，新北市府身為桃園捷運公司股東要「硬起來」，加速A2a、A5a設站進度。

捷運局長李政安指出，新增站點牽涉號誌系統要全面重置問題經費龐大，先前傳出桃園要增購列車，且目前號誌系統跟列車無法相容，新北持續跟桃園密切聯繫，若要更換系統可以一起合作把A2a、A5a納入更新，但經費問題目前還沒有新進度，「如果我們自己推動要花一百多億」。

機場捷運串連雙北與桃園等地，當初為了未來人口與運量成長，在二重抽水站北側越堤道上方的A2三重站下行約1.6公里二重公園附近處預留A2a站，也在新北大道、民生路口附近A5泰山站下行約1.1公里處，距離A6泰山貴和站約1.7公里，預留高架側式月台的A5a站建設空間。

彭佳芸指出，二重國中周邊人口愈來愈密集，市府早在2017年開始辦理機場捷運A2a站的增設，當時也有預留結構空間，硬體工程上沒有問題、也確實有需求，卻因機電系統無法整合，必須要等到桃園捷運公司重新更新號誌系統才有機會來施作，交通部說時間點尊重桃園市政府，新北應該跟桃園市府表達需求。

彭佳芸說，機場捷運線採全自動化列車控制系統，如果增加一站，包含號誌設備、通訊系統、感測器以及整個運算邏輯都要重新配置，這個系統要更動又要找原承包廠商重新設計和驗證，不像當時板南土城延伸頂埔那麼簡單，新北市府也是桃園捷運公司的股東，捷運局要硬起來，並把議題納入基北北桃合作交流平台。

李政安指出，新增站點牽涉號誌系統要全面重置問題經費龐大，市府也請交通部本於權責在時間上更新再來推動，但號誌牽涉廣需要重置，重置要等「年限到」，若透過更新改善，現在傳出桃園有想賣新列車，且目前新買列車牽涉號誌系統無法相容，市府持續跟桃園市密切合作，若列車更新要更換，就可以一起合作把A2a、A5a納入一起更新。

彭佳芸說，新北要把立場踩穩，機捷列車不可能不更新、號誌不更動，另也要增加班次，現在包括林口A7、三重A2尖峰時段乘客都上不去，市府要把時程列出來。

李政安強調，持續與桃園溝通，「如果是我們自己推動要花一百多億」。

機場捷運 桃園

