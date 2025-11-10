馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒7時生效 光復鄉臨時停班課災民怒轟太慢

林保署花蓮分署依中央氣象署定量降水預報，馬太鞍溪未來24小時累積降雨量402毫米，發布紅色警戒。花蓮縣政府今天上午宣布光復鄉今天停班停課，許多光復鄉災民不滿太晚才公布，縣府說明，依規定須待紅色警戒通報單出來後，才能宣布停班停課。

根據農業部林業及自然保育署花蓮分署，今天上午7時馬太鞍溪堰塞湖緊急通報單，依中央氣象署今天5時30分發布定量降水預報，馬太鞍溪集水區未來24小時累積降雨量402毫米，已達紅色警戒標準（未來24小時累積降雨量超過200毫米），故發布紅色警戒通報單，請花蓮縣政府、光復鄉公所、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所等相關單位進行強制疏散撤離收容等避難作業，並請縣府督導執行。

縣府在今天上午7時44分宣布，因應馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒發布，啟動強制撤離作業，光復鄉今天停止上班、停止上課。陳姓災民說，昨天晚上10時，村長就有通知林保署預告今早7時要發布紅色警戒，今天快8時縣府才公布停班課，這樣臨時停班課對於家長與學生來說非常不方便，有些家長今早看到紅色警戒的細胞簡訊後，直接跟老師請假，要帶小孩去避難。

許多光復鄉民上花蓮縣府臉書抱怨，「昨晚村長22:00就宣布全村07:00撤村，小孩學校也沒公佈停班停課，然後一堆老人家07:00就去等車，等沒有車子，又只能東問西問」、「林保署晚上8:30通報單就預告早上7點會改紅色警戒，你們真的很強欸7:55才宣布停班停課」、「是不是昨晚就好公布了，通勤上下班課的人，安全也有（要）顧啊」。