高鐵對號座欲更改車次 即日起須提前1小時換票

中央社／ 台北10日電
高鐵示意圖。圖／聯合報系資料照
每月超過6萬個對號座位由於旅客未通過驗票閘門而遭閒置，台灣高速鐵路股份有限公司今天起落實對號座要改票旅客，須提早1小時以上搭車、先行換票規定。

為方便旅客調整行程，原本對號座旅客免換票即可經人工閘門查驗後進站，提前搭其他車次空位或自由座。

不過，這現象越發頻繁，假日或疏運期間未換票就提前搭車人數更多，浪費原班次座位，影響整體乘車品質及其他民眾權益，台灣高鐵即日起進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定，以利座位釋出後可供其他旅客購買。

台灣高鐵說，實施初期各站特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間，持手機票證旅客可到窗口換票或直接以手機退票重購。

據高鐵統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2000多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位無法讓其他旅客利用。

高鐵 機票

