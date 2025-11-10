高鐵對號座欲更改車次 即日起須提前1小時換票
每月超過6萬個對號座位由於旅客未通過驗票閘門而遭閒置，台灣高速鐵路股份有限公司今天起落實對號座要改票旅客，須提早1小時以上搭車、先行換票規定。
為方便旅客調整行程，原本對號座旅客免換票即可經人工閘門查驗後進站，提前搭其他車次空位或自由座。
不過，這現象越發頻繁，假日或疏運期間未換票就提前搭車人數更多，浪費原班次座位，影響整體乘車品質及其他民眾權益，台灣高鐵即日起進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定，以利座位釋出後可供其他旅客購買。
台灣高鐵說，實施初期各站特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間，持手機票證旅客可到窗口換票或直接以手機退票重購。
據高鐵統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2000多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位無法讓其他旅客利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言