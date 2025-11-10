24歲年輕女性乳房疼痛 原來是腫瘤作祟

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
古君平也建議每6個月追蹤一次超音波，若2年以上無癌變風險，可改為每年或每兩年追蹤即可。圖／院方提供
一名年僅24歲的年輕女性，近日因乳房疼痛就醫，前往中國醫藥大學新竹附設醫院就診，透過超音波檢查發現約0.8公分不規則邊緣腫瘤，且伴隨微鈣化；雖然初次以傳統粗針切片檢查結果為良性，但醫師認為癌症的風險大概10%甚至50%，經「真空輔助微創手術」完整移除腫瘤，免去後續再開刀困擾。

乳房外科古君平主任表示，傳統手術如果要把乳房腫瘤取出，大部份都會從腫瘤正上方切開，大概會有2到3公分的傷口，把乳腺切開再把腫瘤取出，所以它的破壞不只是皮膚上，整個乳腺也會被破壞，甚至可能會造成術後乳房變形。

以真空輔助微創手術，切開的傷口藏在乳房側面，或是在乳暈的邊緣，傷口大概0.3到0.5公分，比傳統的傷口小非常多，而且透過微創的切割，可以精準在超音波下判斷腫瘤位置，保留周邊乳腺組織，乳房外觀幾乎不受影響，乳房乳腺乳暈的破壞也比較少一點。手術時間約半小時即可完成，相比傳統2至3公分切口的手術，傷口更小、破壞更少，術後恢復快。

古君平指出，良性腫瘤通常與荷爾蒙失調有關，這些荷爾蒙的變化會促進細胞增生，進而形成良性腫瘤，或導致乳腺管擴張，阻塞產生水泡。在月經周期的時候，會受到荷爾蒙刺激，腫瘤受到影響，會脹痛或是抽痛，所以往往在經期時會特別感受到不適。

建議平時飲食避免攝取茶、咖啡、可樂等刺激飲料，以及油炸等高脂肪食物，充足的睡眠及日夜正常的作息，有助平衡荷爾蒙而加以改善。另每6個月追蹤一次超音波，若2年以上無癌變風險，可改為每年或每兩年追蹤即可。

