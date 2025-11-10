快訊

確定分手了！被砍4千萬新壽解約金44.3億 李四川：下班前送市議會

15年沒戲拍！連與徐若瑄演床戲都拒絕 黃立成揭原因

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

台灣也產奇異果 苗改場：風味完勝進口

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台灣奇異果主要種植在海拔1000公尺以上的高山地區，如苗栗大湖、新竹尖石以及台中梨山等。圖／農業部苗栗區農業改良場提供
台灣奇異果主要種植在海拔1000公尺以上的高山地區，如苗栗大湖、新竹尖石以及台中梨山等。圖／農業部苗栗區農業改良場提供

奇異果富含營養廣為人知，很多消費者可能不知道台灣也有生產奇異果，但因產量稀少、風味獨特，台灣奇異果在市場上成為供不應求的「搶手貨」。農業部苗栗區農業改良場表示，台灣奇異果能在果樹上完熟後再採收，這時候的果實香氣、甜度與口感均達到最佳狀態，風味可以完勝進口奇異果。

苗栗場副場長鍾國雄表示，奇異果樹喜好冷涼環境，台灣奇異果主要種植在海拔1000公尺以上的高山地區，如苗栗大湖、新竹尖石以及台中梨山等，農民利用高山冷涼氣候，採行友善環境的栽培方式，甚至不使用化學農藥與肥料，不僅維護自然生態，造就台灣奇異果獨一無二的天然風味與安心品質。

此外，相較於進口奇異果需要長途運輸，通常在7到8分熟時就先採收，而本土奇異果可以等到果實在樹上達到9分熟，甚至完全成熟才採收，這時的奇異果糖度更高、果肉更細緻，酸甜比例也更完美，風味有別於進口產品，台灣奇異果於9月中旬已陸續進入盛產期，民眾可在實體通路或透過網路平台購買。

鍾國雄指出，由於本土奇異果的採收時間與銷售模式不同，購買時果肉仍保有硬度，建議民眾可將其與會釋放乙烯的蘋果或香蕉一起放入紙袋中，置於室溫下，僅需1至3天，奇異果就會變軟，達到最佳口感；可用手輕輕按壓奇異果，當感覺果實有彈性時，即可食用。轉熟後的果實若未立即食用，應儘速放入冰箱冷藏，低溫能延長保鮮期約1至2周，讓風味與口感保持在最佳狀態。

冰箱 農業部 新竹

延伸閱讀

一顆滷蛋遺憾的初心 她41年如一日守護苗栗家扶孩子

毛豬拍賣價偏高 苗縣：供不應求已協調增加拍賣量

苗栗拍賣豬價全國最高 肉品市場曝原因

奇異果促腸胃蠕動助解便祕 營養師曝當水果吃外還能這樣入菜

相關新聞

今明鳳凰颱風共伴最劇烈北東防大雨 吳德榮：明後防鳳凰環流

鳳凰颱風還沒到雨先到。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://...

馬太鞍溪堰塞湖升級紅色警戒 花蓮縣急撤三鄉鎮、光復鄉今停班課

鳳凰颱風將北轉接近台灣，林業及自然保育署花蓮分署針對馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，光復鄉等3鄉鎮開始啟動撤離工作，其中因光...

鳳凰颱風逼近 今明北、東部雨量恐紫爆

鳳凰颱風昨登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉可能直撲台灣而來。中央氣象署預報員張承傳表示，預計今天下午至晚間發布海上颱風警報，目...

機捷增設A2a、A5a車站要百億卡關 議員促新北硬起來

機場捷運搭乘人次節節攀升，沿線周邊人口持續增長，新北地方呼籲增站聲音不斷。新北市議員彭佳芸指出，二重重劃區人口愈來愈密集...

吳聖宇：鳳凰颱風估周三雲林以南登陸東北部出海

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，鳳凰颱風移動趨勢跟路徑大致底定，預估周三(12日)進入...

鄭明典：鳳凰颱風後面可能還有熱帶擾動

鳳凰颱風逐漸接近中，中央氣象局前局長鄭明典在臉書指出，海鷗颱風後面是鳳凰颱風，不是巧合。鄭明典po出11月5日的平均氣流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。