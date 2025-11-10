台灣也產奇異果 苗改場：風味完勝進口

奇異果富含營養廣為人知，很多消費者可能不知道台灣也有生產奇異果，但因產量稀少、風味獨特，台灣奇異果在市場上成為供不應求的「搶手貨」。農業部苗栗區農業改良場表示，台灣奇異果能在果樹上完熟後再採收，這時候的果實香氣、甜度與口感均達到最佳狀態，風味可以完勝進口奇異果。

苗栗場副場長鍾國雄表示，奇異果樹喜好冷涼環境，台灣奇異果主要種植在海拔1000公尺以上的高山地區，如苗栗大湖、新竹尖石以及台中梨山等，農民利用高山冷涼氣候，採行友善環境的栽培方式，甚至不使用化學農藥與肥料，不僅維護自然生態，造就台灣奇異果獨一無二的天然風味與安心品質。

此外，相較於進口奇異果需要長途運輸，通常在7到8分熟時就先採收，而本土奇異果可以等到果實在樹上達到9分熟，甚至完全成熟才採收，這時的奇異果糖度更高、果肉更細緻，酸甜比例也更完美，風味有別於進口產品，台灣奇異果於9月中旬已陸續進入盛產期，民眾可在實體通路或透過網路平台購買。

鍾國雄指出，由於本土奇異果的採收時間與銷售模式不同，購買時果肉仍保有硬度，建議民眾可將其與會釋放乙烯的蘋果或香蕉一起放入紙袋中，置於室溫下，僅需1至3天，奇異果就會變軟，達到最佳口感；可用手輕輕按壓奇異果，當感覺果實有彈性時，即可食用。轉熟後的果實若未立即食用，應儘速放入冰箱冷藏，低溫能延長保鮮期約1至2周，讓風味與口感保持在最佳狀態。