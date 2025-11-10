快訊

確定分手了！被砍4千萬新壽解約金44.3億 李四川：下班前送市議會

15年沒戲拍！連與徐若瑄演床戲都拒絕 黃立成揭原因

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

颱風鳳凰逼近 小三通金廈、金泉航線雙向停航

中央社／ 金門縣10日電

颱風鳳凰逼近，小三通金門至廈門及泉州航線今天雙向停航，金門縣府進行防颱整備，消防局對最主要災情「風倒木」，完成全縣主次要道路優先搶通順序規劃，妥適分配救災能量。

金門縣港務處今天透過臉書Facebook表示，「金廈航線」上午9時30分起雙向全面停航，「金泉航線」全日雙向停航。旅客搭船前，應預先向船公司確認航班，若有疑問可洽金門縣港務處082－324280。

金門縣消防局說明，依中央氣象署資料，颱風鳳凰目前強度為中度颱風，依現階段路徑研判，暴風圈及外圍環流可能自12日起逐漸影響金門。

金門縣消防局今天發布新聞稿指出，為因應可能災害，提前進行各項防颱整備工作，並通報金門縣政府相關局處、台電、中華電信及鄉鎮公所等單位，妥善整備救災人員與機具，嚴陣以待。

金門縣消防局表示，借鑑歷次颱風應變經驗，整合相關單位，針對颱風侵襲期間最主要災情「風倒木」，完成全縣「主次要道路優先搶通順序」規劃，以利各單位妥適分配救災能量，並於颱風來臨前超前部署各式人力機具。

金門縣消防局指出，為減少災時停電導致鄉親生活不便，持續與台電金門區營業處合作，透過爭取台電及中華電信於颱風來襲前調度人力進駐，強化管線搶修效能。

金門縣消防局長呂英華表示，颱風目前預報路徑仍有不確定性，呼籲民眾及工地把握時間儘早做好防颱準備，沿海地區則可能有長浪發生機率，民眾應視情況暫停水域遊憩，避免至海域進行活動，執行海上作業船隻也應注意安全。

金門 颱風 航線

延伸閱讀

陸預測鳳凰周三台灣西南部沿海登陸 東部今有特大暴雨

今明鳳凰颱風共伴最劇烈北東防大雨 吳德榮：明後防鳳凰環流

颱風鳳凰逼近 新北市籲勿上山及從事水域活動

鳳凰將侵台…台中12處廚餘掩埋場引慮 盧秀燕：全面加固

相關新聞

今明鳳凰颱風共伴最劇烈北東防大雨 吳德榮：明後防鳳凰環流

鳳凰颱風還沒到雨先到。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://...

馬太鞍溪堰塞湖升級紅色警戒 花蓮縣急撤三鄉鎮、光復鄉今停班課

鳳凰颱風將北轉接近台灣，林業及自然保育署花蓮分署針對馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，光復鄉等3鄉鎮開始啟動撤離工作，其中因光...

鳳凰颱風逼近 今明北、東部雨量恐紫爆

鳳凰颱風昨登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉可能直撲台灣而來。中央氣象署預報員張承傳表示，預計今天下午至晚間發布海上颱風警報，目...

機捷增設A2a、A5a車站要百億卡關 議員促新北硬起來

機場捷運搭乘人次節節攀升，沿線周邊人口持續增長，新北地方呼籲增站聲音不斷。新北市議員彭佳芸指出，二重重劃區人口愈來愈密集...

吳聖宇：鳳凰颱風估周三雲林以南登陸東北部出海

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，鳳凰颱風移動趨勢跟路徑大致底定，預估周三(12日)進入...

鄭明典：鳳凰颱風後面可能還有熱帶擾動

鳳凰颱風逐漸接近中，中央氣象局前局長鄭明典在臉書指出，海鷗颱風後面是鳳凰颱風，不是巧合。鄭明典po出11月5日的平均氣流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。