尿液變咖啡色查出結石 企業老闆輸尿管卡1.8公分結石險敗血

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院協助企業老闆以軟式輸尿管鏡新技術，高能雷射精準碎石救腎保命。圖／衛福部豐原醫院提供
衛福部豐原醫院協助企業老闆以軟式輸尿管鏡新技術，高能雷射精準碎石救腎保命。圖／衛福部豐原醫院提供

70歲陳姓男子是中部工廠老闆，忙於事業忽略健康，最近發現排尿困難、尿味臭濃、顏色深如咖啡，緊急就醫，衛福部豐原醫院泌尿科主任林德祺指出，檢查發現，陳男左側輸尿管被一顆約1.8公分的結石卡住，造成嚴重腎水腫與輸尿管彎曲，若再拖延恐引發腎功能受損甚至敗血症

衛福部豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，醫療團隊迅速啟用最新一代「7.5Fr軟式輸尿管鏡」，隨著鏡頭抵達結石處，高能雷射瞬間擊碎石塊，搭配可彎可吸導管同步吸出碎屑，最終成功解除阻塞，讓腎臟壓力釋放、尿路再現通暢。

泌尿科主任林德祺表示，術後隔天陳男即可下床行走，尿液恢復清澈。林德祺說明，近年軟式輸尿管鏡技術成熟，讓泌尿結石治療更安全、更高效，他說這項技術的優勢包括，鏡體從重複使用改為拋棄式，有效避免交叉感染。

林德祺提醒，輸尿管結石是常見的泌尿系統疾病，當結石阻塞尿路時，常出現腰部或側腹劇烈疼痛、尿色改變、血尿、頻尿、排尿灼熱感或尿流中斷等症狀，若合併感染，還可能發燒、噁心甚至引發腎盂腎炎或敗血症。

他說攝取水分不足、高鹽高蛋白飲食、久坐少動及家族病史等，都是形成結石的高風險因素，預防之道首重「多喝水、勤排尿」，每天建議攝取至少2000毫升水分，飲食上應減少鹽分、紅肉與含糖飲料，多攝取蔬果及檸檬酸類食物，有助抑制結石生成。

