快訊

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

別再說自己老！哈佛實驗「4招逆齡」有效 70歲長者5天重回50歲狀態

聯合新聞網／ 綜合報導
哈佛大學心理學教授實驗找到了逆齡方法。 圖／ingimage
哈佛大學心理學教授實驗找到了逆齡方法。 圖／ingimage

哈佛大學心理學教授艾倫．蘭格（Ellen J. Langer）博士曾主導一項著名的「逆時鐘研究」（Counterclockwise Study），她邀請一群70多歲的長者入住一棟完全重現20年前時代氛圍的「時光屋」，從報紙、音樂到日常話題，皆與他們50歲時一致。令人驚訝的是，僅僅5天後，參與者的身體姿態、手部靈活度明顯提升，甚至連視力與聽力都出現改善跡象。

減重與健康管理專家蕭捷健醫師在臉書說明，許多人在日常中不自覺地說出「我好累」、「我老了」、「不可能啦」等語句，這些負面自我暗示會使大腦誤以為身體應該進入「關機」狀態，導致更快感受到疲倦與衰退。他提醒，語言具有生理效應，正向表達能啟動逆齡循環。

蕭醫師分享四個經科學驗證、能啟動「大腦逆齡」的實用方法。第一是「戒掉老化口頭禪」：紐約大學研究指出，僅接觸「健忘」或「孤單」等字眼，受試者的行動速度就會變慢。試著以「不過（But）」轉化語句，例如：「今天雖累，不過我完成了那件麻煩事！」讓大腦記住句子的正向結尾，形成積極循環。

第二個方法是「找到你的 Ikigai（生存意義）」。研究顯示，擁有生活目標與被需要感的人，無論是照顧植物、參與志工、陪伴家人或追求興趣，都能維持更好的認知功能。這是因為「被需要」會刺激催產素（Oxytocin）分泌，成為抵抗腦部老化的重要能量。

第三與第四個方法則著重於行動力。蕭醫師建議長者主動擁抱數位工具，例如學習使用LINE、社群媒體或Google Earth虛擬旅行，這些活動能活化大腦決策與推理區域；最後，可透過「大腦年輕度快篩」自我檢測，單腳站立30秒可測試平衡與前庭功能，藉此觀察神經協調狀況，但進行時應注意安全、避免跌倒。

蕭捷健指出，實驗的關鍵在於「心態」：這些長者全然相信自己回到了50歲。當他們的思維與語言回到年輕時期，大腦便向身體發出「回春」的指令。這項研究證實，人的心態能直接影響生理老化速度。

哈佛

延伸閱讀

「失智症狀」出現前20年，大腦就開始變化！平時做5事降風險

台北國際金融博覽會／南山人壽強打長壽商品

多巴胺騙你愈忙愈有效率 哈佛商學院教授：一天只做一個專案有更大突破

70歲老翁「每天聽音樂」腦袋變靈光 醫曬研究數據：是真的

相關新聞

鳳凰颱風今明北轉 氣象署下午到傍晚發海警明陸警 北東愈晚雨愈大

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，鳳凰颱風今天清晨通過菲律賓呂宋島，中心已經進入南海，今明兩天在南海逐漸北上，周三周四最接...

機捷增設A2a、A5a車站要百億卡關 議員促新北硬起來

機場捷運搭乘人次節節攀升，沿線周邊人口持續增長，新北地方呼籲增站聲音不斷。新北市議員彭佳芸指出，二重重劃區人口愈來愈密集...

吳聖宇：鳳凰颱風估周三雲林以南登陸東北部出海

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，鳳凰颱風移動趨勢跟路徑大致底定，預估周三(12日)進入...

病假淪職場風險！勞動部研擬病假權 勞團訴求15天病假不得有不利待遇

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台住院後不幸離世，引發外界關注勞工病假保障權，勞動部今天邀集全國性工會、雇主團體與專家學者...

毒蛋風暴延燒 全聯無法追蹤問題蛋數量及流向 雲林稽查急跳腳

台灣再現毒雞蛋，食藥署估15萬顆問題蛋流入全台10縣市全聯、楓康超市通路，各地衛生單位火速展開稽查。雲林縣衛生局人員昨、...

彰化蛋品驗出芬普尼 農政與環保單位今再度稽查 釐清汙染源

彰化縣某牧場出貨到鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋」檢出芬普尼代謝物超標，緊急下架銷往9縣市的15萬顆雞蛋，今天彰化縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。