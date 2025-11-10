別再說自己老！哈佛實驗「4招逆齡」有效 70歲長者5天重回50歲狀態

哈佛大學心理學教授艾倫．蘭格（Ellen J. Langer）博士曾主導一項著名的「逆時鐘研究」（Counterclockwise Study），她邀請一群70多歲的長者入住一棟完全重現20年前時代氛圍的「時光屋」，從報紙、音樂到日常話題，皆與他們50歲時一致。令人驚訝的是，僅僅5天後，參與者的身體姿態、手部靈活度明顯提升，甚至連視力與聽力都出現改善跡象。

減重與健康管理專家蕭捷健醫師在臉書說明，許多人在日常中不自覺地說出「我好累」、「我老了」、「不可能啦」等語句，這些負面自我暗示會使大腦誤以為身體應該進入「關機」狀態，導致更快感受到疲倦與衰退。他提醒，語言具有生理效應，正向表達能啟動逆齡循環。

蕭醫師分享四個經科學驗證、能啟動「大腦逆齡」的實用方法。第一是「戒掉老化口頭禪」：紐約大學研究指出，僅接觸「健忘」或「孤單」等字眼，受試者的行動速度就會變慢。試著以「不過（But）」轉化語句，例如：「今天雖累，不過我完成了那件麻煩事！」讓大腦記住句子的正向結尾，形成積極循環。

第二個方法是「找到你的 Ikigai（生存意義）」。研究顯示，擁有生活目標與被需要感的人，無論是照顧植物、參與志工、陪伴家人或追求興趣，都能維持更好的認知功能。這是因為「被需要」會刺激催產素（Oxytocin）分泌，成為抵抗腦部老化的重要能量。

第三與第四個方法則著重於行動力。蕭醫師建議長者主動擁抱數位工具，例如學習使用LINE、社群媒體或Google Earth虛擬旅行，這些活動能活化大腦決策與推理區域；最後，可透過「大腦年輕度快篩」自我檢測，單腳站立30秒可測試平衡與前庭功能，藉此觀察神經協調狀況，但進行時應注意安全、避免跌倒。

蕭捷健指出，實驗的關鍵在於「心態」：這些長者全然相信自己回到了50歲。當他們的思維與語言回到年輕時期，大腦便向身體發出「回春」的指令。這項研究證實，人的心態能直接影響生理老化速度。