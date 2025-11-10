聽新聞
馬太鞍堰塞湖累積雨量預測逾400毫米 不排除封路管制溪底便道
鳳凰颱風與東北季風產生共伴效應將帶來大雨或豪雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天升級為紅色警戒，馬太鞍溪便道不排除依上游雨量、堰塞湖水位變化及涵管水位監控管理值，啟動只出不進禁止人車通行管制措施。
公路局東區養護工程分局花蓮工務段指出，林保署今天上午7時發布馬太鞍堰塞湖紅色警戒，集水區未來24小時累積降雨預測402毫米，已達紅色警戒標準，台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上便道，不排除依馬太鞍溪上游雨量、堰塞湖水位變化及涵管水位監控管理值（警戒及行動）只出不進禁止人車通行。
花蓮工務段表示，颱風期間派員嚴密監看水情，加強巡查與現場警示布設，視水情不排除啟動緊急封閉措施，包含堤頂處近端管制、淨空作業及入口、出口的遠端管制。
在堤頂處近端管制上，花蓮工務段於臨時便道堤頂設置封鎖設施及指揮人員，確保第一時間封閉並維持淨空；淨空作業，封閉前由巡查人員確認便道內無滯留人車，並與施工單位保持即時通聯。
而入口、出口的遠端管制，於南北兩端主線銜接處設置交通錐、警示燈及封鎖柵欄，並張貼封閉公告與替代道路指引，並因應紅色警戒溢淹範圍，在馬太鞍溪橋南北二端台9線230k＋900及236k＋500設置管制站。
花蓮工務段建議用路人改道，花蓮往返台東可以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線；花蓮往返瑞穗、玉里、富里，則是可行駛台9線接台11線、台30線再回到台9線。
