快訊

會有颱風假嗎？鳳凰侵襲率上升 5縣市機率逾90%

剪接拼接川普演說帶風向…挨轟假新聞 BBC總裁為紀錄片辭職

美國政府史上最長40天關門見轉機！參院達成協議 川普喊「快開門了」

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭明典：鳳凰颱風後面可能還有熱帶擾動

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
鄭明典說，鳳凰颱風後面可能還有熱帶擾動。擷取自鄭明典臉書
鄭明典說，鳳凰颱風後面可能還有熱帶擾動。擷取自鄭明典臉書

鳳凰颱風逐漸接近中，中央氣象局前局長鄭明典在臉書指出，海鷗颱風後面是鳳凰颱風，不是巧合。鄭明典po出11月5日的平均氣流分析指出，約是850~400百帕代表的中對流層平均氣流。他說，這個時間點，海鷗還在南海，鳳凰前身的低氣壓在菲律賓東方，而更東方還有一個低氣壓。

鄭明典指出，這幾個低壓的上方(北方)是副熱帶高壓帶，副高南側的東風流線高、低交錯變化，波形很明顯。所以海鷗和鳳凰颱風是同一個「東風波系列」的低壓區發展出來的颱風，它們是相關的，它們接續發展出來並不是隨機發生的巧合，而且，鳳凰後面還可能有熱帶擾動。

鄭明典也說，從東風波的角度看，其實可以解釋不少系集預報分歧的現象。

鳳凰颱風 鄭明典 海鷗

延伸閱讀

鳳凰颱風對流爆發 鄭明典：菲律賓恐大災難…對台威脅1因素稍降低

鳳凰颱風接近台灣時冷高壓明顯偏弱 鄭明典：可能會有高低層分離現象

中颱海鷗將撲越南！鄭明典：會帶來很嚴重災情 令人難過

怪物級颶風重創牙買加 鄭明典1張黑圖曝災後慘況

相關新聞

今明鳳凰颱風共伴最劇烈北東防大雨 吳德榮：明後防鳳凰環流

鳳凰颱風還沒到雨先到。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://...

馬太鞍溪堰塞湖升級紅色警戒 花蓮縣急撤三鄉鎮、光復鄉今停班課

鳳凰颱風將北轉接近台灣，林業及自然保育署花蓮分署針對馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，光復鄉等3鄉鎮開始啟動撤離工作，其中因光...

鳳凰颱風逼近 今明北、東部雨量恐紫爆

鳳凰颱風昨登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉可能直撲台灣而來。中央氣象署預報員張承傳表示，預計今天下午至晚間發布海上颱風警報，目...

鄭明典：鳳凰颱風後面可能還有熱帶擾動

鳳凰颱風逐漸接近中，中央氣象局前局長鄭明典在臉書指出，海鷗颱風後面是鳳凰颱風，不是巧合。鄭明典po出11月5日的平均氣流...

會有颱風假嗎？鳳凰侵襲率上升 5縣市逾90%

鳳凰颱風昨晚登陸菲律賓呂宋島之後，逐漸向台灣接近中，是否有機會放颱風假？根據氣象署120小時暴風圈侵襲機率最近預報，台灣...

馬太鞍堰塞湖累積雨量預測逾400毫米 不排除封路管制溪底便道

鳳凰颱風與東北季風產生共伴效應將帶來大雨或豪雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天升級為紅色警戒，馬太鞍溪便道不排除依上游雨量、堰塞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。