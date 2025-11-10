聽新聞
鄭明典：鳳凰颱風後面可能還有熱帶擾動
鳳凰颱風逐漸接近中，中央氣象局前局長鄭明典在臉書指出，海鷗颱風後面是鳳凰颱風，不是巧合。鄭明典po出11月5日的平均氣流分析指出，約是850~400百帕代表的中對流層平均氣流。他說，這個時間點，海鷗還在南海，鳳凰前身的低氣壓在菲律賓東方，而更東方還有一個低氣壓。
鄭明典指出，這幾個低壓的上方(北方)是副熱帶高壓帶，副高南側的東風流線高、低交錯變化，波形很明顯。所以海鷗和鳳凰颱風是同一個「東風波系列」的低壓區發展出來的颱風，它們是相關的，它們接續發展出來並不是隨機發生的巧合，而且，鳳凰後面還可能有熱帶擾動。
鄭明典也說，從東風波的角度看，其實可以解釋不少系集預報分歧的現象。
