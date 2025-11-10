會有颱風假嗎？鳳凰侵襲率上升 5縣市逾90%

鳳凰颱風昨晚登陸菲律賓呂宋島之後，逐漸向台灣接近中，是否有機會放颱風假？根據氣象署120小時暴風圈侵襲機率最近預報，台灣本島多在70％以上，包括台南、高雄、嘉義縣市及雲林都在90％或超過90％；不過是否停班停課，將由各縣市政府依據風雨預報評估後決定。

氣象署「120小時暴風圈侵襲機率」預報顯示，台南市最高達94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林縣和高雄市90%，澎湖縣89%、南投縣88%，本島其他縣市均在68%以上，其中台北市為69%。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。