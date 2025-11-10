賈新興：鳳凰颱風周三晚登陸雲林一帶 降雨熱區宜花東屏東山區北北基

鳳凰颱風逐漸接近中，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，預估今日傍晚發布鳳凰颱風海警機率高，明天（11日）中午前發布陸警機率高。

賈新興說，鳳凰颱風昨天很接近呂宋島陸地，強度無法再增強，仍是中度颱風。昨天晚上登陸呂宋島之後，強度減弱，也維持中颱強度。但12日（周三）凌晨朝台灣澎湖海域接近時，因整體大環境不利強度12日午後有迅速減弱趨勢，會減為輕度颱風，預估中心於12日22至23時有登陸雲林一帶的機率，登陸之後強度減更快，會直接變成熱帶性低氣壓，出海後變溫帶氣旋。

在預估路徑上，賈新興說，鳳凰颱風通過呂宋島之後先往北北西前進，之後再北轉，到台灣西南方海域後，預估12日再往東北方向轉往台灣方面移動，預估從雲林一帶登陸。