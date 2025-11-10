馬太鞍溪堰塞湖升級紅色警戒 花蓮縣急撤三鄉鎮、光復鄉今停班課

鳳凰颱風將北轉接近台灣，林業及自然保育署花蓮分署針對馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，光復鄉等3鄉鎮開始啟動撤離工作，其中因光復鄉多達1420人要撤離到各學校避難，因此，花蓮縣政府稍早緊急宣布光復鄉今天停止上班、停止上課。

光復鄉長林清水表示，今天上午先布置收容場域，下午開始疏散撤離1420位民眾，包含弱勢、上次淹水超過1.5公尺跟低窪地區居民，推測晚上前應該可以撤離完畢。這次收容所包括光復國小、馬太鞍教會、大進國小、部落之心、富田教會、西富國小跟富源國中。

林保署花蓮分署推算這次颱風影響的鄉鎮村里，包括光復鄉大馬村、大平村、東富村、大同村、大安村、大華村、北富村、鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里、萬榮鄉明利村，共2720個門牌，以及下游的河川及公路管理單位。