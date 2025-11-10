聽新聞
馬太鞍溪堰塞湖升級紅色警戒 花蓮縣急撤三鄉鎮、光復鄉今停班課
鳳凰颱風將北轉接近台灣，林業及自然保育署花蓮分署針對馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，光復鄉等3鄉鎮開始啟動撤離工作，其中因光復鄉多達1420人要撤離到各學校避難，因此，花蓮縣政府稍早緊急宣布光復鄉今天停止上班、停止上課。
光復鄉長林清水表示，今天上午先布置收容場域，下午開始疏散撤離1420位民眾，包含弱勢、上次淹水超過1.5公尺跟低窪地區居民，推測晚上前應該可以撤離完畢。這次收容所包括光復國小、馬太鞍教會、大進國小、部落之心、富田教會、西富國小跟富源國中。
林保署花蓮分署推算這次颱風影響的鄉鎮村里，包括光復鄉大馬村、大平村、東富村、大同村、大安村、大華村、北富村、鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里、萬榮鄉明利村，共2720個門牌，以及下游的河川及公路管理單位。
花蓮縣政府表示，已立即通知光復鄉公所、鳳林鎮公所及萬榮鄉公所啟動強制疏散撤離收容等避難作業，縣府提醒馬太鞍溪流域警戒區域及工程區域週邊民眾做好配合相關撤離作業，並持續關注官方發布的最新警戒與安全資訊。
