快訊

會有颱風假嗎？鳳凰侵襲率上升 5縣市機率逾90%

剪接拼接川普演說帶風向…挨轟假新聞 BBC總裁為紀錄片辭職

美國政府史上最長40天關門見轉機！參院達成協議 川普喊「快開門了」

聽新聞
0:00 / 0:00

馬太鞍溪堰塞湖升級紅色警戒 花蓮縣急撤三鄉鎮、光復鄉今停班課

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
鳳凰颱風將北轉接近台灣，林業及自然保育署花蓮分署針對馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，其中因光復鄉多達1420人要撤離到各學校避難，花蓮縣政府稍早緊急宣布光復鄉今天停止上班、停止上課。圖／林保署花蓮分署提供
鳳凰颱風將北轉接近台灣，林業及自然保育署花蓮分署針對馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，其中因光復鄉多達1420人要撤離到各學校避難，花蓮縣政府稍早緊急宣布光復鄉今天停止上班、停止上課。圖／林保署花蓮分署提供

鳳凰颱風將北轉接近台灣，林業及自然保育署花蓮分署針對馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，光復鄉等3鄉鎮開始啟動撤離工作，其中因光復鄉多達1420人要撤離到各學校避難，因此，花蓮縣政府稍早緊急宣布光復鄉今天停止上班、停止上課。

光復鄉長林清水表示，今天上午先布置收容場域，下午開始疏散撤離1420位民眾，包含弱勢、上次淹水超過1.5公尺跟低窪地區居民，推測晚上前應該可以撤離完畢。這次收容所包括光復國小、馬太鞍教會、大進國小、部落之心、富田教會、西富國小跟富源國中。

林保署花蓮分署推算這次颱風影響的鄉鎮村里，包括光復鄉大馬村、大平村、東富村、大同村、大安村、大華村、北富村、鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里、萬榮鄉明利村，共2720個門牌，以及下游的河川及公路管理單位。

花蓮縣政府表示，已立即通知光復鄉公所、鳳林鎮公所及萬榮鄉公所啟動強制疏散撤離收容等避難作業，縣府提醒馬太鞍溪流域警戒區域及工程區域週邊民眾做好配合相關撤離作業，並持續關注官方發布的最新警戒與安全資訊。

鳳凰颱風將北轉接近台灣，林業及自然保育署花蓮分署針對馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，其中因光復鄉多達1420人要撤離到各學校避難，花蓮縣政府稍早緊急宣布光復鄉今天停止上班、停止上課。圖／林保署花蓮分署提供
鳳凰颱風將北轉接近台灣，林業及自然保育署花蓮分署針對馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，其中因光復鄉多達1420人要撤離到各學校避難，花蓮縣政府稍早緊急宣布光復鄉今天停止上班、停止上課。圖／林保署花蓮分署提供

馬太鞍溪 光復鄉 花蓮縣政府

延伸閱讀

鳳凰颱風進逼！馬太鞍溪堰塞湖恐潰決 光復鄉將強制撤離5500人

若符合3前提 林保署估花蓮恐新生大型堰塞湖

光復洪災區啟動防颱整備 花蓮消防局補發避難救護包

鳳凰颱風逐漸逼近 彭啓明：確保光復市區不會出現泥石流

相關新聞

今明鳳凰颱風共伴最劇烈北東防大雨 吳德榮：明後防鳳凰環流

鳳凰颱風還沒到雨先到。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://...

馬太鞍溪堰塞湖升級紅色警戒 花蓮縣急撤三鄉鎮、光復鄉今停班課

鳳凰颱風將北轉接近台灣，林業及自然保育署花蓮分署針對馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，光復鄉等3鄉鎮開始啟動撤離工作，其中因光...

鳳凰颱風逼近 今明北、東部雨量恐紫爆

鳳凰颱風昨登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉可能直撲台灣而來。中央氣象署預報員張承傳表示，預計今天下午至晚間發布海上颱風警報，目...

鄭明典：鳳凰颱風後面可能還有熱帶擾動

鳳凰颱風逐漸接近中，中央氣象局前局長鄭明典在臉書指出，海鷗颱風後面是鳳凰颱風，不是巧合。鄭明典po出11月5日的平均氣流...

會有颱風假嗎？鳳凰侵襲率上升 5縣市逾90%

鳳凰颱風昨晚登陸菲律賓呂宋島之後，逐漸向台灣接近中，是否有機會放颱風假？根據氣象署120小時暴風圈侵襲機率最近預報，台灣...

馬太鞍堰塞湖累積雨量預測逾400毫米 不排除封路管制溪底便道

鳳凰颱風與東北季風產生共伴效應將帶來大雨或豪雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天升級為紅色警戒，馬太鞍溪便道不排除依上游雨量、堰塞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。