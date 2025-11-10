粉專：鳳凰颱風估周三晚嘉南交界登陸穿台 風雨全台有感

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
鳳凰颱風預估路徑。擷取自氣象粉專「觀氣象看天氣」
北部、東半部開始下雨了。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，氣象署9日晚上公布的最新路徑，鳳凰颱風約9日晚上8時附近登陸菲律賓，預計周一(10日)晨出海，在周三(12日)晚上由嘉南交界登陸，登陸強度預計可以維持輕度颱風等級，隨後在12到13日白天穿過台灣，並轉化成溫帶氣旋，目前預計氣象署周一下半天有機會發布海警，周二發布陸警。

「觀氣象看天氣」指出，周一、周二兩天，雖然北部還未在陸上警報範圍之內，要留意颱風本身環流與東北風共伴所產生的豪大雨勢，以周一午後到周二整天最為明顯，二日累積雨量不排除會超過500毫米。

而中南部地區，周一晚上起，隨著鳳凰逐漸靠近，也會轉為有雨的天氣，其中較強雨帶一入時，也不排出會降下局部豪雨等級的降雨；周二、三隨著鳳凰靠近陸地，登陸點附近的風雨也會明顯增強。「觀氣象看天氣」表示，此次颱風全台幾乎都會明顯有感，就算沒有雨勢，也容易出現7-9級的間歇強陣風，務必最好防颱準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

鳳凰颱風 氣象署

今明鳳凰颱風共伴最劇烈北東防大雨 吳德榮：明後防鳳凰環流

鳳凰颱風還沒到雨先到。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://...

馬太鞍溪堰塞湖升級紅色警戒 花蓮縣急撤三鄉鎮、光復鄉今停班課

鳳凰颱風將北轉接近台灣，林業及自然保育署花蓮分署針對馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，光復鄉等3鄉鎮開始啟動撤離工作，其中因光...

鳳凰颱風逼近 今明北、東部雨量恐紫爆

鳳凰颱風昨登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉可能直撲台灣而來。中央氣象署預報員張承傳表示，預計今天下午至晚間發布海上颱風警報，目...

鄭明典：鳳凰颱風後面可能還有熱帶擾動

鳳凰颱風逐漸接近中，中央氣象局前局長鄭明典在臉書指出，海鷗颱風後面是鳳凰颱風，不是巧合。鄭明典po出11月5日的平均氣流...

會有颱風假嗎？鳳凰侵襲率上升 5縣市逾90%

鳳凰颱風昨晚登陸菲律賓呂宋島之後，逐漸向台灣接近中，是否有機會放颱風假？根據氣象署120小時暴風圈侵襲機率最近預報，台灣...

馬太鞍堰塞湖累積雨量預測逾400毫米 不排除封路管制溪底便道

鳳凰颱風與東北季風產生共伴效應將帶來大雨或豪雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天升級為紅色警戒，馬太鞍溪便道不排除依上游雨量、堰塞...

