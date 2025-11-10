粉專：鳳凰颱風估周三晚嘉南交界登陸穿台 風雨全台有感

北部、東半部開始下雨了。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，氣象署9日晚上公布的最新路徑，鳳凰颱風約9日晚上8時附近登陸菲律賓，預計周一(10日)晨出海，在周三(12日)晚上由嘉南交界登陸，登陸強度預計可以維持輕度颱風等級，隨後在12到13日白天穿過台灣，並轉化成溫帶氣旋，目前預計氣象署周一下半天有機會發布海警，周二發布陸警。

「觀氣象看天氣」指出，周一、周二兩天，雖然北部還未在陸上警報範圍之內，要留意颱風本身環流與東北風共伴所產生的豪大雨勢，以周一午後到周二整天最為明顯，二日累積雨量不排除會超過500毫米。

而中南部地區，周一晚上起，隨著鳳凰逐漸靠近，也會轉為有雨的天氣，其中較強雨帶一入時，也不排出會降下局部豪雨等級的降雨；周二、三隨著鳳凰靠近陸地，登陸點附近的風雨也會明顯增強。「觀氣象看天氣」表示，此次颱風全台幾乎都會明顯有感，就算沒有雨勢，也容易出現7-9級的間歇強陣風，務必最好防颱準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。