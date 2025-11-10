陸預測鳳凰周三台灣西南部沿海登陸 東部今有特大暴雨

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸中央氣象台預估，受鳳凰颱風影響，台灣東部部分地區今天將有大暴雨到特大暴雨（250-300毫米）。（圖／取自大陸中央氣象台網站）
大陸中央氣象台預估，受鳳凰颱風影響，台灣東部部分地區今天將有大暴雨到特大暴雨（250-300毫米）。（圖／取自大陸中央氣象台網站）

針對今年第26號颱風「鳳凰」動向，大陸中央氣象台預估，鳳凰將於12日下午到晚上在台灣西南部沿海登陸。 受鳳凰颱風影響，10日8時至11日8時，台灣大部地區將有大到暴雨，其中東部部分地區有大暴雨到特大暴雨（250-300毫米）。

根據大陸中央氣象台今日6時發布的最新颱風預警，鳳凰已於昨晚20時30分前後在菲律賓呂宋島奧羅拉省沿海登陸，登陸後自東向西穿過呂宋島，強度持續減弱。

今晨5時，鳳凰的中心位於菲律賓馬尼拉西北方向大約275公里的呂宋島西部近海海面上，中心附近最大風力有13級（38米/秒）。預計鳳凰將以每小時10至15公里的速度向西北方向移動，於今天中午前後移入南海中東部海面，強度將逐漸增強。

大陸中央氣象台預估，11日夜間開始，鳳凰將逐漸轉向東北方向移動，強度逐漸減弱，並於12日下午到晚上在台灣西南部沿海登陸，之後迅速減弱。

受鳳凰颱風影響，預計10日8時到11日8時，台灣海峽、巴士海峽、南海東北部和中東部、黃岩島、東沙群島風力可達9至11級，陣風12至13級，鳳凰中心經過的附近海域和地區風力可達12至14級，陣風15至16級。

鳳凰颱風 暴雨 中東

