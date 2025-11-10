粉專：大台北、宜花雨愈晚愈大 有局部豪雨等級以上發生機會

詩人鄭愁予今年6月辭世，母校台北大學舉辦手稿展。主視覺是一張詩人將黑色牛津衫袖子半挽起、藍色牛仔褲繫黑色皮帶的率性照片，頗帶幾分詩人余光中稱其為「浪子」的況味，也不禁讓人回憶起16年前聯合報〈大河人生〉系列人物專題，鄭愁予身著麂皮外套、頭戴牛仔帽受訪時的身影，以及一首他心心念念想要「正名」的詩作。

2025-11-10 08:00