粉專：大台北、宜花雨愈晚愈大 有局部豪雨等級以上發生機會

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
中央氣象署指出，颱風外圍環流及東北季風影響，今(10)日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。本報資料照片
中央氣象署指出，颱風外圍環流及東北季風影響，今(10)日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。本報資料照片

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今天不管是風、雨和浪，愈晚愈大，呼籲民眾多注意。

「林老師氣象站」指出，今日天氣受東北季風及颱風外圍環流水氣移入影響，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率增高，雨勢愈晚愈加明顯，目前估計降雨強度在大雨至豪雨等級之間；其中，尤其是大台北地區及宜花地區雨勢集中、持續且顯著，更有局部豪雨等級以上發生的機會。

此外，「林老師氣象站」指出，台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島局部地區易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風；其中，苗栗至彰化、恆春半島及澎湖有平均風有9級以上或陣風11級以上發生的機會。各沿海風浪也大，浪高可以來到3至5米左右，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及澎湖也有長浪發生的機會，海邊活動，請注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

