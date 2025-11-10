快訊

今明鳳凰颱風共伴最劇烈 北部及東半部防致災大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

今明鳳凰颱風共伴最劇烈北東防大雨 吳德榮：明後防鳳凰環流

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今鳳凰颱風外圍及東北季風共伴效應逐漸增強，北部及東半部降雨逐漸加劇，南部地區及中部山區亦轉有明顯降雨。本報資料照片
今鳳凰颱風外圍及東北季風共伴效應逐漸增強，北部及東半部降雨逐漸加劇，南部地區及中部山區亦轉有明顯降雨。本報資料照片

鳳凰颱風還沒到雨先到。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(9日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日鳳凰外圍及共伴效應逐漸增強，北部及東半部的降雨逐漸加劇，南部地區及中部山區亦轉有明顯降雨；北、東雲多降雨，氣溫降、明顯轉涼。

今各地區氣溫為：北部21至26度、中部21至32度、南部21至32度及東部20至28度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日、周三(11、12日)鳳凰共伴效應最劇烈，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢；而鳳凰雖在減弱中，環流的西南風、對南部、中部仍先後帶來「豪雨」威脅，且各地皆應慎防強風的發生。周四(13日)鳳凰持續減弱，天氣由南而北、先後好轉。周五(14日)鳳凰已變性遠離，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴。周六、下周日(15、16日)各地晴時多雲，北海岸、東北部偶有零星降雨的機率。

吳德榮說，最新(9日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑(粗黑線)通過呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑(細線)則顯示，因模擬強度減弱的速度有差異，模擬路徑也較分散。環流所伴隨的「強風、豪雨」，亦存在「不確定性」。

吳德榮指出，最新(10日2時)氣象署路徑潛勢預測圖顯示，受呂宋島破壞後，出海略為重整、強度短暫維持或增強，進入台灣西南方海面，因呂宋島及台灣限制水氣的逸入，又恢復逐漸減弱的趨勢，進入台灣海峽後，減弱趨勢更為明顯。即使如此，環流所伴隨的「強風、豪雨」，對部分地區仍具有的威脅；但以鳳凰颱風的結構而言，最強風雨未必出現在颱風中心附近，其中心是否登陸？在哪登陸？並非重點，過度強調反造成對風雨的誤判。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬與顯示，鳳凰系集平均路徑(粗黑線)通過呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣(左)。最新氣象署路徑潛勢預測圖(右)顯示，鳳凰受呂宋島破壞後，進入台灣西南方海面，進入台灣海峽後，減弱趨勢更為明顯，不確定性」範圍(紅框)、超過全台。(左圖擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬與顯示，鳳凰系集平均路徑(粗黑線)通過呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣(左)。最新氣象署路徑潛勢預測圖(右)顯示，鳳凰受呂宋島破壞後，進入台灣西南方海面，進入台灣海峽後，減弱趨勢更為明顯，不確定性」範圍(紅框)、超過全台。(左圖擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄

鳳凰颱風 吳德榮 豪雨

延伸閱讀

今「立冬」晴朗偏熱 吳德榮：鳳凰颱風下周撲菲後北轉 挾狂風暴雨侵台

今飆33度高溫 吳德榮：鳳凰颱風下周挾暴風及大量致災雨威脅台灣

鳳凰颱風估今生成 吳德榮：各國預測路徑皆在台灣附近北轉

準鳳凰颱風恐在台灣附近北轉 吳德榮：不容小覷

相關新聞

今明鳳凰颱風共伴最劇烈北東防大雨 吳德榮：明後防鳳凰環流

鳳凰颱風還沒到雨先到。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://...

鳳凰颱風逼近 今明北、東部雨量恐紫爆

鳳凰颱風昨登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉可能直撲台灣而來。中央氣象署預報員張承傳表示，預計今天下午至晚間發布海上颱風警報，目...

「我達達的馬蹄是美麗的錯誤」 鄭愁予最想正名的一首詩

詩人鄭愁予今年6月辭世，母校台北大學舉辦手稿展。主視覺是一張詩人將黑色牛津衫袖子半挽起、藍色牛仔褲繫黑色皮帶的率性照片，頗帶幾分詩人余光中稱其為「浪子」的況味，也不禁讓人回憶起16年前聯合報〈大河人生〉系列人物專題，鄭愁予身著麂皮外套、頭戴牛仔帽受訪時的身影，以及一首他心心念念想要「正名」的詩作。

粉專：鳳凰颱風估周三晚嘉南交界登陸穿台 風雨全台有感

北部、東半部開始下雨了。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，氣象署9日晚上公布的最新路徑，鳳凰颱風約9日晚上8時附近登陸菲律賓...

陸預測鳳凰周三台灣西南部沿海登陸 東部今有特大暴雨

針對今年第26號颱風「鳳凰」動向，大陸中央氣象台預估，鳳凰將於12日下午到晚上在台灣西南部沿海登陸。 受鳳凰颱風影響，1...

粉專：大台北、宜花雨愈晚愈大 有局部豪雨等級以上發生機會

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今天不管是風、雨和浪，愈晚愈大，呼籲民眾多注意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。