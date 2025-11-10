聽新聞
孤老普查 石崇良：完全不排富

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
衛福部長石崇良昨天出席「社區整合照顧研討會」。記者黃義書／攝影

高齡化、少子女化，各地不時傳出「孤獨死」事件，衛福部將與內政部合作，明年起進行首次「獨居長者概況調查」，預計2年完成。衛福部長石崇良昨說，將查訪70萬名孤老者，「完全不排富」，每人至少1次。

石崇良昨出席「2025年台灣社區整合照顧研討會」，會前受訪表示，將以普查方式了解全國65歲以上孤老長輩生活及身體狀況，以及家庭支援、自我生活能力等，以社區為基礎，掌握醫療、社會資源等方面的需求，再納入社區整合照顧，給予孤老長輩完善照顧。

石崇良說，許多孤老長輩身體健康，活動自如，也可能兩兩孤老，其中1人身體健康，另1人需照顧。每位孤老者情形不一，須依調查結果進行風險分級及管理，再依照孤老長輩的需求及醫療風險，評估是否需要更為頻繁的關懷、送餐，或導入社會資源、裝設緊急救援裝置等，降低孤獨死的情形。

「孤老普查並不容易。」石崇良說，許多偏遠地區相隔的距離遙遠，須與內政部民政系統合作，才能知道孤老的民眾在哪裡，再針對過去病史、醫療需求等，讓醫療與長照資源互相結合。

依全國各縣市調查，粗估目前1人孤老、兩兩孤老等民眾約70萬人，將利用韌性特別條例編列62億元，未來2年內完成所有孤老者訪查，每人至少1次。此外，配合長照3.0明年上路，韌性特別條例經費相對寬裕，不排富，進行全面性調查。

