鳳凰颱風逼近 今明北、東部雨量恐紫爆

鳳凰颱風昨登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉可能直撲台灣而來。中央氣象署預報員張承傳表示，預計今天下午至晚間發布海上颱風警報，目前預測將從中南部登陸。受颱風及東北季風共伴效應影響，周一、二北、東部雨量恐「紫爆」，尤其大台北、宜花慎防豪雨等級以上降雨。

張承傳說，鳳凰颱風登陸呂宋島後強度會被地形破壞，進入南海仍為中度颱風，周二北轉但因台灣附近垂直風切大，強度可能再減弱，預估接近及通過台灣時為輕颱，但強度及減弱情形仍有不確定性。

今、明兩天受颱風外圍環流及東北季風影響，可能有共伴效應，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島有大雨或豪雨，尤其大台北、宜花有局部豪雨等級以上降雨，桃園以南為局部短暫雨。

周三颱風接近，環境轉為西南風至南風，大雨及局部豪雨轉移到中南部、花東，北部、東北部為背風面，雨勢趨緩，有局部短暫陣雨。

周四鳳凰颱風中心移動到東北方海面，可能減為熱帶性低氣壓，再變成溫帶氣旋，各地降雨趨緩。屆時環境轉為東北風，中部以北、東北部有短暫陣雨，其他地區降雨較為局部。

另外，氣象署曾將近百年影響台灣颱風路徑分為10類，鳳凰颱風目前預估路徑介於第8類及第9類之間，第8類為通過台灣南部海面向東或東北進行者，占百年歷史資料的3.31%，第9類通過台灣南部向東或東北進行者，占6.62%，上一次類似路徑為今年7月的丹娜絲颱風，中南部影響顯著。

張承傳說明，夏季颱風易受太平洋高壓影響，路徑較多由東往西，而秋冬形成的颱風因太平洋高壓較弱，加上北邊有低壓通過，接近大陸時，易在南海附近就被拉上去，需慎防較強風雨。

鳳凰颱風逼近，受颱風外圍環流影響，往返東港、小琉球航線，今下午1時半東港末班、琉球末班為下午2時半，11日、12日全天停航。

另外，南部、東部許多山區園區及步道今起也預警性關閉，包括北大武山及浸水營國家步道西段中午起封閉，北大武山國家步道之檜谷山屋已核准住宿山友，全額退費。