聽新聞
0:00 / 0:00

鳳凰颱風逼近 今明北、東部雨量恐紫爆

聯合報／ 記者胡瑞玲劉星君宋原彰徐白櫻／連線報導
中央氣象署預測，鳳凰颱風今午後至晚間自中南部登陸，北東部受颱風與東北季風影響，周一、二雨量恐達豪雨等級。 本報資料照片
中央氣象署預測，鳳凰颱風今午後至晚間自中南部登陸，北東部受颱風與東北季風影響，周一、二雨量恐達豪雨等級。 本報資料照片

鳳凰颱風昨登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉可能直撲台灣而來。中央氣象署預報員張承傳表示，預計今天下午至晚間發布海上颱風警報，目前預測將從中南部登陸。受颱風及東北季風共伴效應影響，周一、二北、東部雨量恐「紫爆」，尤其大台北、宜花慎防豪雨等級以上降雨。

張承傳說，鳳凰颱風登陸呂宋島後強度會被地形破壞，進入南海仍為中度颱風，周二北轉但因台灣附近垂直風切大，強度可能再減弱，預估接近及通過台灣時為輕颱，但強度及減弱情形仍有不確定性。

今、明兩天受颱風外圍環流及東北季風影響，可能有共伴效應，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島有大雨或豪雨，尤其大台北、宜花有局部豪雨等級以上降雨，桃園以南為局部短暫雨。

周三颱風接近，環境轉為西南風至南風，大雨及局部豪雨轉移到中南部、花東，北部、東北部為背風面，雨勢趨緩，有局部短暫陣雨。

周四鳳凰颱風中心移動到東北方海面，可能減為熱帶性低氣壓，再變成溫帶氣旋，各地降雨趨緩。屆時環境轉為東北風，中部以北、東北部有短暫陣雨，其他地區降雨較為局部。

另外，氣象署曾將近百年影響台灣颱風路徑分為10類，鳳凰颱風目前預估路徑介於第8類及第9類之間，第8類為通過台灣南部海面向東或東北進行者，占百年歷史資料的3.31%，第9類通過台灣南部向東或東北進行者，占6.62%，上一次類似路徑為今年7月的丹娜絲颱風，中南部影響顯著。

張承傳說明，夏季颱風易受太平洋高壓影響，路徑較多由東往西，而秋冬形成的颱風因太平洋高壓較弱，加上北邊有低壓通過，接近大陸時，易在南海附近就被拉上去，需慎防較強風雨。

鳳凰颱風逼近，受颱風外圍環流影響，往返東港、小琉球航線，今下午1時半東港末班、琉球末班為下午2時半，11日、12日全天停航。

另外，南部、東部許多山區園區及步道今起也預警性關閉，包括北大武山及浸水營國家步道西段中午起封閉，北大武山國家步道之檜谷山屋已核准住宿山友，全額退費。

延伸閱讀

颱風鳳凰逼近 新北市籲勿上山及從事水域活動

鳳凰將侵台…台中12處廚餘掩埋場引慮 盧秀燕：全面加固

鳳凰颱風逼近 台電動員4千人待命戒備防颱

鳳凰颱風周三登陸西半部都有機會 明後大台北、宜花防豪雨以上降雨

相關新聞

鳳凰颱風周三登陸西半部都有機會 明後大台北、宜花防豪雨以上降雨

中央氣象署預報員張承傳下午指出，鳳凰颱風下午2時位置在鵝鑾鼻南南東方820公里海面上，目前為中度颱風上限，預計今晚以中颱...

鳳凰颱風逼近 今明北、東部雨量恐紫爆

鳳凰颱風昨登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉可能直撲台灣而來。中央氣象署預報員張承傳表示，預計今天下午至晚間發布海上颱風警報，目...

台中鼓勵社區共享車位 安全隱私掀疑慮

台中市推動「共享車位」，鼓勵社區開放部分停車位供外車使用，盼紓解停車問題，但民眾反映治安、隱私與權責模糊等問題，地方議員...

鳳凰颱風逼近 台電動員4千人待命戒備防颱

因應鳳凰颱風逐步逼近台灣，台電5日即啟動防颱整備作業，全面加強鄰近供電線路樹竹修剪，完成防災設備及備料盤點，總計部署超過...

學者：配套不到位 民間車位恐難共享

「共享車位」政策推動成效有限，學者指出，方向沒錯，若配套、法令和安全保障不到位，政策恐難落實。

孤老普查 石崇良：完全不排富

高齡化、少子女化，各地不時傳出「孤獨死」事件，衛福部將與內政部合作，明年起進行首次「獨居長者概況調查」，預計2年完成。衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。