健康你我他／幼時吞藥夢魘 寧願苦也吃藥粉

聯合報／ 文╱陳金鳳（中市北屯）
有次試著吞維他命，結果卡在下食道，胸口痛到無法言語，此後服藥就開始磨成粉服用。圖／陳金鳳提供
以前住鄉下，從來沒生過病，直到六歲跟母親移居北部都市後，時不時感冒，除了打針還要吃藥，兒童吃藥，診所會將藥丸磨成粉，服藥不是問題。

長大後試著吞藥丸，不知是否三、四歲時，曾見一位鄰家哥哥口服一顆大膠囊，水一杯杯下肚，就是吞不下去，一把鼻涕一把眼淚的模樣影響了我，吞藥成了我的夢魘。

有一次試著吞一粒維他命，結果卡在下食道，胸口痛到無法言語，嚇壞了。此後服藥丸，開始用磁缽磁棒將藥丸磨成粉末服用，一派輕鬆不皺眉就入喉。

十年前得了帶狀疱疹，初期一天服用四顆藥，遇到超過五天的旅遊，重重的磁缽磁棒也得帶出國，第二天的用藥，前一晚先磨好包好帶在包裡，藥缽就放在行李箱，倒也不礙事。這藥丸大顆又硬，長期研磨下來，手掌都起泡了，後期才去買磨咖啡豆機，省了很多力氣。

至於膠囊，因總是浮在口中的水面上不易入喉，所以藥品中若有膠囊，不管大小顆，我一律把膠囊拆開倒出粉末來服用，寧願吃「苦」，也不要再冒喉嚨被卡住的危險。

又或者「不會吞藥丸」也會遺傳？家母走的時候，就是當下被沒有完全磨碎的藥丸顆粒卡住而來不及營救。活了這把年紀，至今還不會吞藥丸，管他磨成粉服用效果是否會減半，我想安全還是第一考量。

正確用藥方式：

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，吃藥應保持上半身直立，至少搭配200cc開水，以防藥物黏在食道。如為錠劑，應該抬頭用藥，讓藥片順勢滑入食道。如為膠囊，因為膠囊比水還輕，容易浮起，建議採「低頭法」，讓膠囊隨水流向後方，更易吞服。

