健康名人堂／打造護理幸福職場 守護全民健康

台灣醫療一直是我們的驕傲，健保制度更被國際讚譽。然而，在這套體系背後，最重要卻最容易被忽略的一群人，就是護理師。當我們談到「護理職場幸福文化」，很多人以為這只是護理師的福祉，事實上，它與全民健康安全息息相關。

7成護理師稱職場缺情緒支持

護理師若長期處在高壓與缺乏支持的環境中，不僅流動率高，更影響照護品質。根據2023年10月新北市護理師護士公會調查，超過七成護理師表示職場缺乏情緒支持，近六成覺得氣氛不友善或缺乏互信尊重。這些數字代表的不只是工作不快樂，而是病人安全正受到威脅。

我們主張推動「護理職場幸福文化」，並提出三大方向：

在政府政策方面：護理職場幸福文化，不能只靠醫院或個別單位的努力，而應成為國家醫療政策的一部分。政府應把幸福文化的核心指標，例如合理人力配置、防治職場暴力、情緒支持系統，納入醫院評鑑與品質指標，這不僅是對護理師的保障，也是提升醫療安全的必要條件。

就像建築物需要結構安全規範，醫療也需要職場幸福的基本規範。護理幸福文化不是福利，而是醫療安全的基本規範。

在醫院管理方面：尊重專業，營造支持性文化。除了政策推動，更重要的是醫院內部的文化轉變。護理師常常是醫療團隊中最貼近病人的專業，但在決策與分工上，卻容易被忽視。

看見專業 護理師應參與討論

護理專業應該且必須被看見、被尊重。管理階層應建立公平透明的溝通機制，讓護理師能參與團隊討論，並讓意見被採納。醫院也要重視人力配置與工時管理，避免護病比過高導致過勞與風險。

醫院可設置心理諮商或同儕支持機制，協助護理師面對工作壓力。這些作法不僅提升護理人員的留任意願，也直接改善病人照護的品質。唯有尊重護理專業，醫院才能確保病人的安全。

在社會氛圍方面：護理職場幸福文化不能只靠政策與管理，更需要全民的理解與支持。

社會往往把護理視為「理所當然的服務」，卻忽略這份專業背後的專注與付出。當護理師在職場上受到暴力或不尊重時，整個社會其實都在承擔後果，因為那會讓更多護理師選擇離開。

我們希望社會能把護理視為醫療安全的保護傘，而不是單純的服務角色。病人家屬的尊重、媒體的正面報導、全民的支持，都是營造幸福文化的重要養分。支持護理師，就是守護自己與家人的健康。

留不住護理師 硬體先進沒用

超高齡社會，醫療需求只會愈來愈多。如果我們無法留住護理師，醫療體系硬體再先進，也可能因為缺乏人力而失靈。打造幸福的護理職場，不是護理師個人的要求，而是全民共同的保障。政府要納入政策，醫院要落實在管理，社會更要以尊重與支持來強化文化。

護理幸福，就是全民健康。這不只是護理界的心聲，更是全台灣必須共同面對的挑戰與責任。