修法加嚴光電環評 立院本周協商

水庫設置水面光電引發民意反彈，在野黨立委近期提出一連串修法，包括環境影響評估法、發展觀光條例、國家公園法、地質法等修正草案，明定在特定區域設置太陽光電發電系統應實施環境影響評估。立法院院會先前無異議逕付二讀，民眾黨立法院黨團本周將召集協商討論。

行政院指出，目前環境部已在研議修訂水面型光電環評標準，正參考國際各國的標準以科學方式來討論規劃，九月以來持續收集社會意見，正在歸納整理階段。

丹娜絲颱風今年重創中南部，大量光電板不敵強風豪雨被掀翻，民眾黨團提出「環境影響評估法」修正草案，明定國家公園、國家風景區或脆弱敏感區域等地設置太陽光電發電系統；水面型太陽光電系統累積設置裝置容量一萬瓩以上，或累積設置面積五公頃以上，應依該法實施環境影響評估。

民眾黨團近期也加碼提出「發展觀光條例」、「國家公園法」及「地質法」修正草案，分別規定國家級風景特定區、國家公園及地質敏感區不得設置地面型太陽光電系統，但經環境影響評估審查通過，且設置或累積設置面積一公頃以下者則不在此限。

此外，國民黨立委翁曉玲上會期提案修法，禁止在國家公園鋪設大型光電和風機設備，隨著高雄美濃大峽谷及多地光電板遭到質疑破壞生態，國民黨立委陳菁徽、林倩綺等人近期也陸續提案，包括陳菁徽提案修正「發展觀光條例」、「國家公園法」及「地質法」，分別要求國家級風景特定區、國家公園及地質敏感區禁建大型光電板。國民黨團書記長羅智強表示，光電亂象動搖國本，甚至變成貪腐淵藪，國民黨團會持續推動相關改革法案。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，水庫光電卓揆已宣布在疑慮釐清前，暫時不去施設；民進黨立委郭國文說，他早在二○二二年就阻擋不當設置的大潮溝案，後續也成功擋下，當時他就主張台南七股已承擔過多光電設施，應該納入總量管制，對於漁電共生、違法小兩甲案都應該加嚴查緝。