全國社區童軍聯團大露營桃園閉幕 明年南投接辦

民國114年全國社區童軍聯團大露營11月8日至9日在桃園市立龍潭高級中學及龍潭國小舉行，今年以「探索桃園童藝飛揚」為主題，象徵童軍透過探索與實踐，發現桃園多元文化與教育魅力，大露營有全國各縣市1223位童軍夥伴參與，進行兩天一夜的學習與冒險之旅，展現童軍教育與社區學習的豐碩成果。

這次全國社區童軍聯團大露營的大會主席由桃園市童軍會副理事長暨桃園市政府教育局局長劉仲成擔任，其他台灣省童軍會榮譽理事長暨教育部國教署署長彭富源、台灣省童軍會理事長葉興村、中華民國童軍總會秘書長楊永欽等人共同出席，為活動表達祝賀，勉勵童軍夥伴勇於探索，樂於服務。他們肯定桃園推動童軍運動的努力，期盼藉由露營活動深化童軍情誼，傳遞童軍精神。

這項活動結合聯合國永續發展目標（SDGs），設計「未來地球守護者」任務，引導童軍思考環境保育與永續責任，設置勇者試煉場與協力冒險家挑戰區，磨練童軍夥伴合作與解決問題能力。同時設有童年玩具體驗區與創意作品展區，讓童軍在互動中，體驗傳統童玩與創意思考的樂趣，實踐做中學、學中樂教育理念。

這次活動配合教育部推動核心素養，重視自發、互動、共好的學習精神。透過童軍活動，學生培養生活應用能力與公民責任，深化永續意識，實踐學以致用的教育理念，展現桃園市在品格教育與終身學習推動上的成果。

這本屆大露營活動今天圓滿落幕，民國115年全國社區童軍聯團大露營，將由南投縣童軍會接棒舉辦。