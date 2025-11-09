全國社區童軍聯團大露營桃園閉幕 明年南投接辦

聯合報／ 記者高凌雲／台北即時報導
民國114年全國社區童軍聯團大露營11月8日至9日在桃園市立龍潭高級中學及龍潭國小舉行。照片提供/桃園市童軍會
民國114年全國社區童軍聯團大露營11月8日至9日在桃園市立龍潭高級中學及龍潭國小舉行。照片提供/桃園市童軍會

民國114年全國社區童軍聯團大露營11月8日至9日在桃園市立龍潭高級中學及龍潭國小舉行，今年以「探索桃園童藝飛揚」為主題，象徵童軍透過探索與實踐，發現桃園多元文化與教育魅力，大露營有全國各縣市1223位童軍夥伴參與，進行兩天一夜的學習與冒險之旅，展現童軍教育與社區學習的豐碩成果。

這次全國社區童軍聯團大露營的大會主席由桃園市童軍會副理事長暨桃園市政府教育局局長劉仲成擔任，其他台灣省童軍會榮譽理事長暨教育部國教署署長彭富源、台灣省童軍會理事長葉興村、中華民國童軍總會秘書長楊永欽等人共同出席，為活動表達祝賀，勉勵童軍夥伴勇於探索，樂於服務。他們肯定桃園推動童軍運動的努力，期盼藉由露營活動深化童軍情誼，傳遞童軍精神。

這項活動結合聯合國永續發展目標（SDGs），設計「未來地球守護者」任務，引導童軍思考環境保育與永續責任，設置勇者試煉場與協力冒險家挑戰區，磨練童軍夥伴合作與解決問題能力。同時設有童年玩具體驗區與創意作品展區，讓童軍在互動中，體驗傳統童玩與創意思考的樂趣，實踐做中學、學中樂教育理念。

這次活動配合教育部推動核心素養，重視自發、互動、共好的學習精神。透過童軍活動，學生培養生活應用能力與公民責任，深化永續意識，實踐學以致用的教育理念，展現桃園市在品格教育與終身學習推動上的成果。

這本屆大露營活動今天圓滿落幕，民國115年全國社區童軍聯團大露營，將由南投縣童軍會接棒舉辦。

童軍 桃園 露營

延伸閱讀

出戰桃園市長？ 王義川：先討論市政才是根本

王義川桃園開講為2026暖身？ 凌濤諷：起手式慢了

社區共享車位安全嗎？台中議員：安全不能拿來交換政績

串聯桃園新北登山觀光資源 大湖之森步道11月底開放

相關新聞

鳳凰颱風周三登陸西半部都有機會 明後大台北、宜花防豪雨以上降雨

中央氣象署預報員張承傳下午指出，鳳凰颱風下午2時位置在鵝鑾鼻南南東方820公里海面上，目前為中度颱風上限，預計今晚以中颱...

鳳凰颱風逼近 台電動員4千人待命戒備防颱

因應鳳凰颱風逐步逼近台灣，台電5日即啟動防颱整備作業，全面加強鄰近供電線路樹竹修剪，完成防災設備及備料盤點，總計部署超過...

南迴診所接班人 高元接棒學長：加入傻瓜行列

「超人醫師」徐超斌罹患鼻咽癌後四度復發，飽受折磨，但仍心繫病人，以及南迴診所的接班人。今年九月二日，奇美醫院急診醫學部主...

修法加嚴光電環評 立院本周協商

水庫設置水面光電引發民意反彈，在野黨立委近期提出一連串修法，包括環境影響評估法、發展觀光條例、國家公園法、地質法等修正草...

COP30／巴西倡設雨林基金 已獲53國支持

亞馬遜雨林遭砍伐加劇全球暖化，巴西將在本屆峰會正式發起「熱帶雨林永存基金」倡議，若順利成形，每年將提供四十億美元（約一二...

吊單槓治下背痛？ 小心肩肘先受傷

「下背痛可以靠『吊單槓』自救嗎？」常有病患如此詢問。其實，吊單槓並非人人適合，若姿勢不正確或力量不足，反而可能使肩膀和上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。