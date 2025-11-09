15萬顆芬普尼問題蛋流入全台 芬普尼哪裡來？專家揭三大可能來源

衛福部食藥署今傍晚公布「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」結果，彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」（噴印溯碼編號：I47045-251023C）檢出農藥殘留「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」含量0.03 ppm，不符合規定。食藥署表示，市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，15萬顆問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等通路，已緊急下架回收停售。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，農藥芬普尼於美國環保署列為C級人體致癌物質，也就是說是可能的致癌物質，而可能與甲狀腺惡性或良性腫瘤有關，但風險尚不確定，歐洲則並未將其列為致癌物。

楊振昌說，雞蛋檢出芬普尼可能有三大原因，首先，台灣雞農使用的玉米飼料多來自美國，美國常使用芬普尼防制玉米的蟲害，該飼料可能含有農藥殘留，當雞隻食用飼料後，雞蛋可能出現芬普尼殘留，且國內雞蛋芬普尼殘留標準，比日、韓及美國都更為嚴格。其次，國內常使用芬普尼防制螞蟻或紅火蟻，雞蛋可能遭受到環境中芬普尼汙染；第三，過去曾有雞農使用芬普尼防制蛋雞的寄生蟲，但目前已有替代藥物，此機會應該不高。

經北榮臨床毒物中心統計，過去確實曾有幼兒誤食芬普尼事件，症狀通常輕微，如抽筋、頭痛、頭暈、腸胃不適和噁心等中樞神經系統反應，芬普尼急性中毒不常見。他說，這次雞蛋檢出芬普尼劑量雖不會引起急性中毒，「但大家都會吃雞蛋，我也會吃」，大家現在都滿緊張的，相關單位應盡速釐清感染源，消除民眾焦慮。

至於，民眾常擔心長期少量的累積，楊振昌說，以50公斤成人為例，芬普尼最大安全攝入量為0.01毫克。動物實驗顯示，若數年每天食用含有過量芬普尼雞蛋，才可能對健康造成風險，特別是對肝臟、腎臟或甲狀腺。