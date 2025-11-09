彰化問題雞蛋流入台南…2店家127盒已全售出 衛生局緊急下架7盒

彰化縣1處畜牧場產品被驗出農藥芬普尼殘留，且問題雞蛋已流向9縣市販售通路商，其中，大全聯台南店及佳里店在10月24日共進貨134盒問題雞蛋，南市衛生局本月7日接獲通報後前往店家稽查，但其中127盒已全數售出，緊急要求業者預防性下架剩餘7盒問題雞蛋。

南市衛生局7日接獲彰化縣衛生局通知，2款雞蛋被檢出芬普尼代謝物超量與規定不符，包含10粒裝的「悠活鮮蛋」（有效日期114.11.12）及10粒裝的「初卵頭窩蛋」，其中，大全聯台南店進貨60盒「悠活鮮蛋」；佳里店除進貨60盒「悠活鮮蛋」外，同時也進貨「初卵頭窩(白殼)」14盒。

衛生局接獲通知當下也隨即前往店家稽查，但兩家店共120盒的「悠活鮮蛋」早已全數售出，且佳里店14盒「初卵頭窩(白殼)」也僅賣到剩下7盒，衛生局人員隨即要求業者將貨架上的7盒雞蛋預防性下架。