彰化問題雞蛋流入台南…2店家127盒已全售出 衛生局緊急下架7盒
彰化縣1處畜牧場產品被驗出農藥芬普尼殘留，且問題雞蛋已流向9縣市販售通路商，其中，大全聯台南店及佳里店在10月24日共進貨134盒問題雞蛋，南市衛生局本月7日接獲通報後前往店家稽查，但其中127盒已全數售出，緊急要求業者預防性下架剩餘7盒問題雞蛋。
南市衛生局7日接獲彰化縣衛生局通知，2款雞蛋被檢出芬普尼代謝物超量與規定不符，包含10粒裝的「悠活鮮蛋」（有效日期114.11.12）及10粒裝的「初卵頭窩蛋」，其中，大全聯台南店進貨60盒「悠活鮮蛋」；佳里店除進貨60盒「悠活鮮蛋」外，同時也進貨「初卵頭窩(白殼)」14盒。
衛生局接獲通知當下也隨即前往店家稽查，但兩家店共120盒的「悠活鮮蛋」早已全數售出，且佳里店14盒「初卵頭窩(白殼)」也僅賣到剩下7盒，衛生局人員隨即要求業者將貨架上的7盒雞蛋預防性下架。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言