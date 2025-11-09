彰化查出農藥殘留雞蛋 竹縣2超市預防性下架同批號雞蛋

新竹縣衛生局7日接獲彰化縣衛生局通報轄內楓康超市進貨疑慮蛋品，竹縣衛生局今指出，當日立即啟動預防性下架稽查，經盤點有2家楓康超市，分別進貨量1640顆，預防下架量170顆、進貨量200顆，預防下架90顆。後續相關疑慮產品也將一律預防性下架。

衛生局表示，彰化縣轄內的「鮮健蛋品洗選蛋」(白殼雞蛋)檢出「芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone)」與規定不符案，並盤點下游廠商有楓康超市，新竹縣轄內楓康超市有進此批蛋品的門市分別為光明店(進貨量1640顆，預防下架量170顆)及嘉豐店(進貨量200顆，預防下架90顆)。

衛生局說，接獲通報後立即啟動預防性下架稽查，當日已完成蛋品下架，亦持續追蹤查察相關預防性下架通知，後續相關疑慮產品一律預防性下架。