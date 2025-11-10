COP30／學者：台灣應積極取得國際碳權

巴西氣候峰會登場，台灣民間團體參與全球氣候行動不缺席，本月初先在台北發起破千人響應的氣候遊行，接著前進巴西貝倫，包括台灣氣候行動網絡、台灣青年氣候聯盟，以及追求永續的國泰金控、台達電子文教基金會將參與周邊活動，與國際交流並為台灣發聲。

長年參與峰會的清大永續學院院長范建得說，攸關全球碳市場的「巴黎協定」第六條規則通過後，台灣雖然不在聯合國框架內，仍可透過與友邦簽訂條約，取得國際碳權來做抵換，降低自身減碳壓力，「有嚴格的盤查驗證和管制許可，符合國際認定標準」。

環境部也與友邦巴拉圭簽合作備忘錄，盼在巴黎協定機制下展開減碳合作，落實國家自定貢獻減碳目標（ＮＤＣ）。

環境部長彭啓明表示，巴拉圭再生能源有天然優勢，並建立法規架構，使兩國合作具備高度互補性，台灣已提出自身ＮＤＣ，盼與國際夥伴攜手達成。

台灣現有碳定價包括企業繳「碳費」及自願性碳權交易，台大政治學系副教授林子倫分析，國際碳市場形成，可幫助台灣企業從國際間取得碳權，尤其台灣二○二六年要開始收碳費，「若國際碳權交易市場開始連結，法規在未來三到五年能準備到位，碳權合作對台灣來說將有重大意義」。