COP30／巴西倡設雨林基金 已獲53國支持

聯合報／ 特派記者林奐成／貝倫報導

亞馬遜雨林遭砍伐加劇全球暖化，巴西將在本屆峰會正式發起「熱帶雨林永存基金」倡議，若順利成形，每年將提供四十億美元（約一二三二億台幣）給合乎資格的七十多個發展中國家，用於保育雨林，但能否獲得足夠國家支持而納入談判議程仍待觀察。

巴西在領袖峰會宣布，熱帶雨林基金倡議獲五十三國支持，包括十九個潛在投資國，總額超過五十五億美元（一七○○億元台幣），以挪威承諾卅億美元（九二九億元台幣）最多，巴西和印尼各承諾十億美元（三○九億元台幣）。

長年參與峰會的臺灣大學政治學系副教授林子倫觀察，巴西堅持在貝倫舉辦會議，凸顯亞馬遜森林作為「地球之肺」的關鍵腳色，也彰顯自然及生物多樣性議題。他認為，峰會最核心問題還是「資金」。

中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良則分析，巴西雖然強調會用這筆基金去做財務投資，「賺到錢後，再分給雨林保育或原住民，而投資者也可以分到一些錢」，但主要性質仍屬「做公益」。他指出，雨林基金是「非公約決議之外的倡議」，本身不是談判內容，後續要觀察能否吸引更多國家的參與，才有機會變成峰會討論的議題，甚至成為決議。

三...

