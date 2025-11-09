台灣美術展集結近百幅作品 一展台灣多元風景

快訊

中央社／ 台北9日電

集結油畫、水彩、粉彩及水墨等近百幅畫作，2025台灣美術展今天開幕，由台灣美術協會全體70名成員共同呈現多元台灣風景，馬祖芹壁村聚落、日常建築工地皆成作品。

展覽展示由台灣美術協會主辦的「第13屆台灣美術獎」得獎作品，協會透過新聞稿表示，台灣美術獎旨在鼓勵台灣藝術家的創作與資產積累，展現台灣獨特的文化特色。

第13屆台灣美術獎首獎為藝術家張杏𤋮的「建築交響曲」，以建設中忙碌的場景，傳達建築過程的生命力，張杏𤋮表示，這幅畫作意在表達社會進步的脈動，並關注建設與環境對人類生活的深遠影響。

展覽中，台灣美術協會理事長潘蓬彬也特別創作名為「黑白雙駒」的油畫，以此預祝觀眾能在即將到來的2026丙午馬年中順利奔騰。

台灣美術協會表示，其他得獎作品也展現出不同風格與創意，無論是抽象、寫實、當代表現，都凸顯新一代畫家對當代社會與文化的深刻理解，並充分體現台灣藝術家在全球藝術舞台上的多樣性與獨特視野。

2025台灣美術展即日起至19日展出，地點在國立中正紀念堂管理處一樓藝廊。

