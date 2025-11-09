市售雞蛋檢出農藥芬普尼殘留 彰化衛生局令蛋場下架

快訊

中央社／ 彰化9日電

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，彰化縣衛生局表示，已令鮮健洗選蛋場蛋品先全部下架停售，檢出芬普尼同批號及相關蛋品皆回收，並通知9縣市預防性下架。

彰化縣衛生局今天晚間發布新聞稿表示，配合中央政府114年禽畜水產品藥物殘留監測計畫抽驗，於彰化縣畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）（有效日期114.11.27、溯源標示：I47045-251023C）」檢出芬普尼代謝物0.03ppm（標準為0.01ppm），農藥殘留不合格。

衛生局指出，已於接獲通報時，要求鮮健洗選蛋場蛋品先行全部下架停售，檢出芬普尼同批號及相關蛋品全數回收，並通知台中市、雲林縣、南投縣、台南市、高雄市、嘉義縣及嘉義市、桃園市、新竹縣等9縣市預防性下架，農政單位接獲通報也同步進行移動管制。

衛生局說明，經至該畜牧場抽驗及分批號抽驗結果，違規應下架回收的蛋品溯源編碼為「I47045」。

衛生局表示，此案為台灣首次以溯源碼追蹤食安公布問題蛋品，縣府多年來配合中央力推蛋品溯源碼政策，依生產日期及批號抽驗，釐清問題蛋品溯源碼，除更精準掌握問題蛋品流向進行下架，消費者或業者也可直接從溯源碼得知蛋品是否合格。

農業處表示，此案非彰化優鮮廠商，加入彰化優鮮品牌需取得3章1Q（產銷履歷認證、有機農產品認證、CAS台灣優良農產品標章及生產追溯系統）、其他第三方驗證機構合格資料，呼籲消費者可多選購彰化優鮮優良蛋品。

