又爆芬普尼雞蛋 毒物科醫師：大量誤食恐傷肝腎

中央社／ 台北9日電
食藥署接獲通報，彰化一處畜牧場驗出農藥殘留芬普尼，粗估15萬顆蛋受影響。記者邱德祥/攝影
市售雞蛋再爆農藥殘留芬普尼超標，食藥署提醒彰化縣等10縣市民眾停止使用問題雞蛋；毒物科醫師表示，大量誤食可能傷肝腎、危害中樞神經系統，少量累積需數年天天食用才傷身。

衛生福利部食品藥物管理署中區管理中心主任林旭陽今天晚間接受媒體聯訪說明，彰化縣衛生局日前發現一批10月23日洗選包裝雞蛋，共計626盒，檢出留芬普尼含量0.03 ppm，不符規定0.01 ppm，11月4日發現立即要求下架，回收83盒，其餘543盒已被民眾買回家。

林旭陽說，彰化縣衛生局11月5、6日抽驗同畜牧場其他批號，也發現芬普尼超標，這些蛋品約15萬顆，雖未在彰化縣通路販售，但流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市，彰化縣衛生局11月8日立刻通知其他縣市衛生局。

林旭陽表示，消費者應停止食用芬普尼超標的雞蛋，通路商已全面提供退貨回收服務。雖芬普尼超標不一定直接危害人體健康，但過高劑量的暴露可能會對人體產生潛在風險，才會設定殘留標準。建議消費者將產品退回給原販售商，或按照日常處理廚餘的方式妥善處理。

林旭陽說，雞蛋芬普尼超標原因複雜，雞隻飼料種植過程可能使用農藥、養雞場環境使用除蟲藥、水源等環境因素都可能導致農藥殘留，衛生局會將相關資料提供給農業單位，由農業部門向畜牧場展開調查。

台北榮總臨床毒物科主任楊振昌也提到，台灣養雞使用飼料玉米多來自美國，美國常使用芬普尼防治蟲害，因此飼料可能含有農藥殘留。當雞隻食用飼料後，蛋中可能會出現芬普尼殘留，值得注意的是，台灣對於雞蛋中的芬普尼殘留標準，比日本、韓國和美國都更為嚴格。

楊振昌說，芬普尼在台灣也常被用來對付螞蟻或紅火蟻，過去曾有誤食事件，大量食用芬普尼中毒，症狀通常較輕微，如抽筋、頭痛、頭暈、腸胃不適和噁心等中樞神經系統反應。芬普尼急性中毒不常見，台灣民眾通常擔心的是長期少量的積累。

楊振昌以50公斤的成人為例，根據標準，芬普尼最大安全攝入量為0.01毫克。動物實驗顯示，若數年每天食用含有過量芬普尼雞蛋，可能對健康造成風險，特別是對肝臟、腎臟或甲狀腺，美國將芬普尼列為可能致癌物，但風險尚不確定。歐洲則並未將其列為致癌物。

