快訊

中職／奪冠對考慮換帥不是0影響 桃猿領隊強調：雙方合意的結果

好不容易瘦回4字頭！泫雅辣登澳門「唱到一半當場昏倒」

假日輕急症中心第二周就診增2成6…全台209人就醫 這家醫院還是最多人

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
「周日及國定假日輕急症中心(UCC)」上路，民眾（模擬）看診情況。本報資料照片
「周日及國定假日輕急症中心(UCC)」上路，民眾（模擬）看診情況。本報資料照片

假日及國定假日輕急症中心（UCC）本周為新制上路第二周，依衛福部健保署統計，今天上午8時至下午4時的日診看診人數為209人，比上周日診166人，多了43人。13個地點大多數看診人數均有成長，本周同時有5位兒科醫師加入UCC輪值，日診共看了13位病人。

健保署醫務管理組長劉林義說，今看診209人中，內兒科96人，外骨科113人。以症狀區分，發燒16人；呼吸道症狀63人；腸胃道症狀23人；簡單傷口47人；小兒急性不適19人，另外有41人，看診原因分別是肌肉痠痛、頭暈、腹痛、蕁麻疹、過敏及手腳扭傷等。今天共有3位後送，1位為骨折送亞東醫院，1位腸胃道出血送奇美醫院，1位骨折送台南醫院。

今天日診看診人數仍以台南市的永川醫院最多，雖然較上周105人次略低，但仍高達98人次，其中內科26人次，骨外科72人次，其次為桃園市龜山區大明醫院22人次，台中市台安醫院雙十分院15人次，新北市中和區怡和醫院、高雄市三民區文雄醫院各為14人次，大園敏盛醫院9人次。

另，台北市的北市聯醫昆明院區、北市聯醫附設信義門診部各為7人次，北市聯醫林森中醫院區、新北市土城區恩樺醫院各為6人次，台中市家健聯合診所5人次，桃園市龍潭敏盛醫院、桃園市中壢區中美醫院各為3人次。

劉林義說，針對UCC六都衛生局會持續宣導，本周日診就診人次較上周增加近26%，如上周有民眾指出，沒有兒科醫師，本周經協調兒科醫學會，共有5位兒科醫師加入輪值，健保署將會滾動式進行檢討。

衛福部長石崇良今出席「2025台灣社區整合照顧研討會」於會前受訪表示，UCC自設立至上路時程較短，造成上路前的宣傳時間短也不普及，因此，上周上路以來，這一周由健保署各分區業務組及六都的衛生局加強宣導，特別是針對醫院壅塞的急診進行宣導，雖然要改變民眾的就醫習慣還需要一些時間，目前醫護人員的排班都沒問題，可以讓民眾獲得良好的醫療服務。

石崇良說，如上周台南市的永川醫院共收治146名患者，其中106位患者都是骨外科的病人，如果民眾假日時遭遇外傷，如果僅需要簡單縫合可以到UCC，減輕急診的負擔。

至於，石崇良說，在宅急症照護試辦計畫去年7月上路，目前照顧對象為肺炎、泌尿道感染及軟組織感染等三大常見感染症，而今年上路的OPAT（門診靜脈抗生素治療）則是針對病情穩定、不需住院，但需要接受靜脈抗生素治療的成人患者，可說是全部的感染症患者。衛福部將研擬，首先在宅急症照護計畫與OPAT治療患者接軌，讓在宅急症照護對象擴及至所有感染症患者。

劉林義說，有關在宅急症照護試辦計畫擴大至其他感染症部分，將依石部長指示評估後，提居家專家小組會議討論，再依結論依序提總額研商及共擬會議討論。

健保署 患者

延伸閱讀

再拋政策！衛福部擬擴大在宅急症照顧對象 石崇良：真的慢了…沒辦法

影／石崇良：「獨老」普查 降低「孤獨死」

衛福部明年啟動孤老普查、擴大兒童照顧 石崇良：關懷長者也守護孩子

接住70萬獨老族 普查115年啟動強化照護網

相關新聞

鳳凰颱風周三登陸西半部都有機會 明後大台北、宜花防豪雨以上降雨

中央氣象署預報員張承傳下午指出，鳳凰颱風下午2時位置在鵝鑾鼻南南東方820公里海面上，目前為中度颱風上限，預計今晚以中颱...

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼 食藥署：估算15萬顆受影響

彰化一處畜牧場驗出毒蛋，粗估15萬顆蛋受影響！食藥署今日接獲彰化縣衛生局通知，查出一畜牧場產品驗出農藥芬普尼殘留，共有4...

鳳凰颱風逼近 台電動員4千人待命戒備防颱

因應鳳凰颱風逐步逼近台灣，台電5日即啟動防颱整備作業，全面加強鄰近供電線路樹竹修剪，完成防災設備及備料盤點，總計部署超過...

彰化查出農藥殘留雞蛋 竹縣2超市預防性下架同批號雞蛋

新竹縣衛生局7日接獲彰化縣衛生局通報轄內楓康超市進貨疑慮蛋品，竹縣衛生局今指出，當日立即啟動預防性下架稽查，經盤點有2家...

雞蛋檢出芬普尼！9縣市緊急下架 全聯：持發票可原店退貨

市售雞蛋檢出農藥芬普尼殘留，全聯今天表示，全聯、大全聯即依規定下架相關批號商品，消費者憑原交易完整發票，到原購物店，就可...

又爆芬普尼雞蛋 毒物科醫師：大量誤食恐傷肝腎

市售雞蛋再爆農藥殘留芬普尼超標，食藥署提醒彰化縣等10縣市民眾停止使用問題雞蛋；毒物科醫師表示，大量誤食可能傷肝腎、危害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。