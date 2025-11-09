快訊

彰化蛋場驗出超標芬普尼！15萬顆蛋流向9縣市超市 全部下架停售

聯合報／ 記者林宛諭林敬家／彰化即時報導
彰化縣衛生局配合中央食品藥物管理署進行禽畜水產品藥物殘留監測抽驗，發現「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋) 檢出芬普尼代謝物超標，並已流向9縣市超市，均通知下架停售。圖／彰化衛生局提供
彰化縣衛生局配合中央食品藥物管理署進行禽畜水產品藥物殘留監測抽驗，發現「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋) 檢出芬普尼代謝物超標，並已流向9縣市超市，均通知下架停售。圖／彰化衛生局提供

彰化縣衛生局配合中央食品藥物管理署進行禽畜水產品藥物殘留監測抽驗，發現彰化縣文雅畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋) 檢出芬普尼代謝物超標，並已流向9縣市的全聯、楓康等販售通路商，已通知該批蛋品需全部下架停售。

彰化縣衛生局抽驗「鮮健蛋品洗選蛋」(有效日期114.11.27、溯源標示:I47045-251023C)檢出芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone)」0.03ppm超標（標準：0.01ppm），衛生局已令鮮健洗選蛋場的蛋品全部下架停售，檢出芬普尼同批號及相關蛋品全數回收。

該批蛋品出貨量共15萬顆， 彰化衛生局已通知蛋品流向的9個縣市包括台中、雲林、南投、台南、高雄、嘉義縣市、桃園、新竹縣等縣市進行預防性下架，農政單位接獲通報後也同步進行移動管制。

衛生局指出，應下架的蛋品，溯源編碼為「I47045」，市售包裝蛋品編號及有效日期如下：

四日鮮蛋/10粒裝:有效日期114.11.23(I47045-251103C)。

巨的卵(白殼雞蛋)/10粒裝:有效日期114.12.08(I47045-251103C)。

大巨蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期114.11.27(I47045-251023C)。

大巨蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期114.12.01(I47045-251027C)。

大巨蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期114.12.04(I47045-251030C)。

大巨蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期114.12.08(I47045-251103C)。

悠活鮮蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期114.11.11(I47045-251023C)。

富翁洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期114.11.21(I47045-251023C)。

富翁洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期114.11.28(I47045-251030C)。

初卵頭窩蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期114.11.21(I47045-251023C)。

四季巨蛋(白殼)/10粒裝：有效日期114.11.21(I47045-251023C)。

香草園洗選蛋/10顆：有效日期114.11.25(I47045-251027C)。

香草園洗選蛋/10顆：有效日期114.12.02(I47045-251103C)。

鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期114.12.01(I47045-251027C)。

鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期 114.12.04(I47045-251030C)。

鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝：有效日期114.12.08、(I47045-251103C)。

彰化縣衛生局配合中央食品藥物管理署進行禽畜水產品藥物殘留監測抽驗，發現「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋) 檢出芬普尼代謝物超標，並已流向9縣市超市，均通知下架停售。圖／彰化衛生局提供
彰化縣衛生局配合中央食品藥物管理署進行禽畜水產品藥物殘留監測抽驗，發現「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋) 檢出芬普尼代謝物超標，並已流向9縣市超市，均通知下架停售。圖／彰化衛生局提供

