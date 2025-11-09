市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼 食藥署：估算15萬顆受影響

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署公布，市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼；示意圖。本報資料照片
彰化一處畜牧場驗出毒蛋，粗估15萬顆蛋受影響！食藥署今日接獲彰化縣衛生局通知，查出一畜牧場產品驗出農藥芬普尼殘留，共有4批次、9品項的蛋有問題。食藥署中區管理中心主任林旭陽表示，已經緊急通知業者端回收下架，將會針對違規情節，由當地衛生局處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

林旭陽指出，這次違規事項是進行例行性市售產品抽驗雞蛋，於傳統市場、餐廳、各賣場、超級市場、盤商及進口商等場所，抽樣檢驗雞蛋之農藥殘留。發現「鮮健蛋品洗選蛋」（白殼雞蛋）殘留芬普尼超標，共有4批次、9品項的蛋都來自同一個畜牧場，該畜牧場以往並無違規紀錄，首次異常。

林旭陽說，彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋」（噴印溯碼編號：I47045-251023C）檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」（Fipronil-sulfone）含量0.03ppm，不符合「動物產品中農藥殘留容許量標準」規定，已即時由彰化縣衛生局命業者立即將該蛋品下架回收、停止販售。

另外，亦同步將該蛋品來源畜牧場資訊供地方農政機關源頭管理及進行移動管制，目前正在回收當中，雞蛋流向則還在追蹤。至於農場為什麼有芬普尼？林旭陽表示，農業單位正在調查中，是否為飼料或環境等因素。食藥署將會持續抽檢市面上蛋品，確保民眾用蛋安全。

彰化縣衛生局清查，案內蛋行洗選販售之蛋品來自單一畜牧場，經再抽驗其他批號且於昨日檢出芬普尼代謝物含量不符合規定，該等蛋品約15萬顆並流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市之全聯、楓康等販售通路商。

違規的殘留芬普尼雞蛋，正由衛生局下架回收停售該畜牧場來源之蛋品，應下架回收之市售包裝蛋品共9項如下：

1. 四日鮮蛋/10粒裝（溯源碼I47045-251103C）

2. 巨的卵（白殼雞蛋）/10粒裝（I47045-251103C）

3. 大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

4. 悠活鮮蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

5. 富翁洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）

6. 初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

7. 四季巨蛋（白殼）/10粒裝(溯源碼（I47045-251023C）

8. 香草園洗選蛋/10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）

9. 鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海表示，芬普尼不得用於食用動物，其毒性在聯合國急毒性分類中歸為中等，美國環保署列為C級致癌物。2017年，全球爆發芬普尼雞蛋汙染事件，引發民眾恐慌。動物實驗證實，芬普尼會增加癌症風險，雖然人體臨床上尚無直接致癌的證據，但為了健康，還是謹慎小心。

