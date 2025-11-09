快訊

彰化雞蛋檢出農藥超標 高雄鳳山賣場未主動通知消費者將挨罰

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
鳳山大全聯賣出的三品項雞蛋遭驗出農藥「芬普尼」超標，衛生局要求業者立即下架。圖／高市衛生局提供
鳳山大全聯賣出的三品項雞蛋遭驗出農藥「芬普尼」超標，衛生局要求業者立即下架。圖／高市衛生局提供

彰化縣出產雞蛋驗出農藥「芬普尼」超標，高市衛生局7日接獲通報後前往進貨公司全聯實業公司鳳山分公司稽查，共進貨242盒、售出31盒，其中「悠活鮮蛋」已賣出197盒，因鳳山大全聯未主動通知消費者，高市衛生局今決議依違反食品安全衛生管理法，裁罰6萬以上2億元以下。

高市衛生局11月7日接獲彰化縣衛生局通知，指稱該縣殼蛋產品有3品項疑似動物產品中農藥「芬普尼」超標流向高雄，當日派員至進貨商全聯實業公司所屬鳳山分公司稽查，確定業者於10月24日分別購入含不得檢出動物用藥成分的雞蛋共242盒。

衛生局表示，四季巨蛋（白殼）14盒（114/11/21到期）、銷售剩7盒，初卵頭窩蛋（白殼）28盒（114/11/21到期）只剩21盒，悠活鮮蛋（白殼）200盒（114/11/11到期)只剩3盒。

衛生局表示，當日稽查即要求業者下架，並要主動通知購入該批產品消費者，衛生局人員昨日（8日）接獲確認殘留超標後再次稽查，發現鳳山大全聯並未依指示主動積極通知消費者，將依違反食品安全衛生管理法第52條第2項暨同法第44條第1項第3款規定，針對全聯實業公司裁罰6萬以上2億元以下罰鍰。

高市衛生局提醒，購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。

鳳山大全聯賣出的三品項雞蛋遭驗出農藥「芬普尼」超標，衛生局要求業者立即下架。圖／高市衛生局提供
鳳山大全聯賣出的三品項雞蛋遭驗出農藥「芬普尼」超標，衛生局要求業者立即下架。圖／高市衛生局提供

衛生局 消費者

