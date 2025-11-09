玉山觀高山屋12/1起收費 提供42床位

內政部國家公園署玉山國家公園管理處耗時2年興建觀高山屋，今年4月試營運開放使用，考量營運管理與維護成本，12月1日起將收費，每人每宿平日新台幣800元、假日1200元。

玉管處今天表示，觀高山屋興建總成本約新台幣6715萬元，試營運開放申請28個床位，12月1日起將提供42個床位，考量有駐站管理員及各項設施、電力等營運與維護成本，民眾於陳述意見期對於收費標準大致沒意見，因此訂定使用規費為每人每宿平日800元、假日1200元。

根據玉管處資料，觀高山屋海拔2540公尺，位於八通關越嶺線西段14.6公里處，為南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線、八大秀線重要宿營點，原宿營場域觀高工作站因民國98年莫拉克颱風造成基地下陷，隔年停用，之後配合開放山林政策，重啟觀高山屋新建計畫。

玉管處表示，興建工程不容易，原規劃山屋材料運送路線地質不穩，改以機艙載運，並落實執行生態檢核作業，避免工程對基地周邊生態環境可能造成影響。

觀高山屋內部包括交誼廳、簡易炊煮區及3間各容納14人寢室等，交誼廳設有USB與Type-C充電，另備有攜帶型加壓艙（PAC）及急救箱等緊急救護設備，戶外則設有需人力處理的生態廁所。