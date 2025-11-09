颱風鳳凰海警10日發布、11日陸警 北部宜花防雨

氣象署今天表示，預計明天午後發布颱風鳳凰海警，11日發布陸警，這兩天因颱風外圍環流與東北季風共伴影響，在未來一週雨勢最顯著，大台北、宜花防豪雨等級以上降雨。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，目前鳳凰強度達中颱上限，暴風半徑約250公里，暴風圈外圍已經接觸到呂宋島，預估今晚會維持中颱上限的強度通過呂宋島，明天維持中颱強度進入南海，11日北轉、往東北方向移動接近台灣。

張承傳指出，氣象署預計明天下午或傍晚發布鳳凰海上颱風警報，11日上半天發布陸上警報，依現在的資料預測，可能12日晚間至13日清晨颱風中心會登陸台灣，至於會由何處登陸，仍要持續觀察，中南部機率較高，但桃竹苗一帶也還不能排除。

不過，張承傳說，鳳凰在北轉的過程中會逐漸減弱及縮小，接近台灣時可能是輕度颱風，暴風半徑減為約180公里，通過台灣的過程中或到台灣東北方海面時，就會減弱為熱帶性低氣壓。

張承傳表示，明天和11日因鳳凰外圍環流及東北季風共伴效應，是未來一週降雨最顯著的2天，大台北、基隆北海岸、宜花東地區雨勢愈晚愈明顯，大台北、宜花地區可能有豪雨等級以上的降雨。

張承傳指出，12日鳳凰接近台灣陸地，環境轉偏西南至南風，中南部、花東地區注意大雨或豪雨，北部、東北部雨勢稍緩；13日轉偏東北風，北部地區仍有較大雨勢，南部、花東地區雨勢減緩。

張承傳表示，14日起東北季風影響，以迎風面北部、東北部有短暫雨為主，預估東北季風會持續影響至下週。

溫度方面，張承傳提到，北部及東北部明天整天氣溫約攝氏22至24度，後半週可能還會略微降溫；中南部明天高溫30至32度，11日起因水氣較盛，約為27、28度。

張承傳提醒，今明兩天風力逐漸增大，台南以北、基隆北海岸、各離島留意8級陣風，苗栗、台中、彰化、恆春半島可能有11級強陣風；台灣附近各海面浪高約4至6公尺，南部海面慎防6公尺以上浪高。