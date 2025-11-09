快訊

鳳凰進逼 北市這1區已發強風黃燈…強風特報至周四

中職／桃猿震撼異動！古久保健二剛拿冠軍即卸任總教練

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼「流向9縣市」 食藥署：估15萬顆受影響

颱風鳳凰海警10日發布、11日陸警 北部宜花防雨

中央社／ 台北9日電
鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
氣象署今天表示，預計明天午後發布颱風鳳凰海警，11日發布陸警，這兩天因颱風外圍環流與東北季風共伴影響，在未來一週雨勢最顯著，大台北、宜花防豪雨等級以上降雨。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，目前鳳凰強度達中颱上限，暴風半徑約250公里，暴風圈外圍已經接觸到呂宋島，預估今晚會維持中颱上限的強度通過呂宋島，明天維持中颱強度進入南海，11日北轉、往東北方向移動接近台灣。

張承傳指出，氣象署預計明天下午或傍晚發布鳳凰海上颱風警報，11日上半天發布陸上警報，依現在的資料預測，可能12日晚間至13日清晨颱風中心會登陸台灣，至於會由何處登陸，仍要持續觀察，中南部機率較高，但桃竹苗一帶也還不能排除。

不過，張承傳說，鳳凰在北轉的過程中會逐漸減弱及縮小，接近台灣時可能是輕度颱風，暴風半徑減為約180公里，通過台灣的過程中或到台灣東北方海面時，就會減弱為熱帶性低氣壓。

張承傳表示，明天和11日因鳳凰外圍環流及東北季風共伴效應，是未來一週降雨最顯著的2天，大台北、基隆北海岸、宜花東地區雨勢愈晚愈明顯，大台北、宜花地區可能有豪雨等級以上的降雨。

張承傳指出，12日鳳凰接近台灣陸地，環境轉偏西南至南風，中南部、花東地區注意大雨或豪雨，北部、東北部雨勢稍緩；13日轉偏東北風，北部地區仍有較大雨勢，南部、花東地區雨勢減緩。

張承傳表示，14日起東北季風影響，以迎風面北部、東北部有短暫雨為主，預估東北季風會持續影響至下週。

溫度方面，張承傳提到，北部及東北部明天整天氣溫約攝氏22至24度，後半週可能還會略微降溫；中南部明天高溫30至32度，11日起因水氣較盛，約為27、28度。

張承傳提醒，今明兩天風力逐漸增大，台南以北、基隆北海岸、各離島留意8級陣風，苗栗、台中、彰化、恆春半島可能有11級強陣風；台灣附近各海面浪高約4至6公尺，南部海面慎防6公尺以上浪高。

颱風 東北季風 豪雨

相關新聞

鳳凰颱風周三登陸西半部都有機會 明後大台北、宜花防豪雨以上降雨

中央氣象署預報員張承傳下午指出，鳳凰颱風下午2時位置在鵝鑾鼻南南東方820公里海面上，目前為中度颱風上限，預計今晚以中颱...

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼 食藥署：估算15萬顆受影響

彰化一處畜牧場驗出毒蛋，粗估15萬顆蛋受影響！食藥署今日接獲彰化縣衛生局通知，查出一畜牧場產品驗出農藥芬普尼殘留，共有4...

鳳凰颱風逼近 台電動員4千人待命戒備防颱

因應鳳凰颱風逐步逼近台灣，台電5日即啟動防颱整備作業，全面加強鄰近供電線路樹竹修剪，完成防災設備及備料盤點，總計部署超過...

彰化蛋場驗出超標芬普尼！15萬顆蛋流向9縣市超市 全部下架停售

彰化縣衛生局配合中央食品藥物管理署進行禽畜水產品藥物殘留監測抽驗，發現彰化縣文雅畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品...

玉山觀高山屋12/1起收費 提供42床位

內政部國家公園署玉山國家公園管理處耗時2年興建觀高山屋，今年4月試營運開放使用，考量營運管理與維護成本，12月1日起將收...

彰化雞蛋檢出農藥超標 高雄鳳山賣場未主動通知消費者將挨罰

彰化縣出產雞蛋驗出農藥「芬普尼」超標，高市衛生局7日接獲通報後前往進貨公司全聯實業公司鳳山分公司稽查，共進貨242盒、售...

