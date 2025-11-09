鳳凰颱風逼近 台電動員4千人待命戒備防颱

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
鳳凰颱風來襲，台電動員4千名搶修人力，進行防災設備及備料盤點，全力戒備防颱。圖／台電提供
鳳凰颱風來襲，台電動員4千名搶修人力，進行防災設備及備料盤點，全力戒備防颱。圖／台電提供

因應鳳凰颱風逐步逼近台灣，台電5日即啟動防颱整備作業，全面加強鄰近供電線路樹竹修剪，完成防災設備及備料盤點，總計部署超過4000名搶修人力，並備妥搶修車輛及機具，必要時將迅速啟動支援機制，並運用無人機協助巡查，提升災情掌握速度及復電效率。

此外，針對丹娜絲風災受損嚴重的嘉南地區，台電也已完成線路復舊及整備作業，並加強防災檢查及樹竹修剪，沿海地區變電所及線路也實施礙掃及線路檢測作業，力求在颱風期間維持穩定供電，保障民眾用電安全。

台電說，依鳳凰颱風預報路徑，預估東部及中南部地區受影響程度較大，台電已整合人力及設備資源，總計部署超過4000名搶修人力、逾2800輛搶修車輛及逾1700台搶修機具，並備妥各地跨區支援機制，動員最大能量投入修復作業。針對部分山區及離島地區，台電也將超前部署派遣人力進駐，全力戒備颱風帶來的衝擊。

台電呼籲民眾共同加強防颱，降低颱風影響，如加強固定招牌看板、取下懸掛物，遇電線掉落與外露，請勿碰觸並立即通知台電處理。對於易積水地區的地下室，可於出入口裝置防水閘門或堆置砂包擋水，加強防範地下室淹水。另外，如有抽水站等不能停電的相關單位或設備，或是須24小時使用維生設備的用戶，請及早自備發電機或不斷電設備。

台電強調，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修儘快為民來電，復電順序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則，從變電所開始，接著是主要線路，最後是支線，逐步恢復供電，並採先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。

台電提醒民眾，若發生停電事故，民眾可使用「台灣電力App」停電報修功能，或是台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊；將台電「1911」客服專線保留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。

