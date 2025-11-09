南迴線9台鐵車站美學改善工程 太麻里站金針花雨棚成婚紗熱門景點

交通部鐵道局依台鐵車站美學與功能提升計畫，耗資7.882億針對南迴線9站進行「1站1特色」改善觀光門戶，其中太麻里站除能觀海、賞日出外，月台雨棚更因應當地花季打造成金針花造型，成為遊客打卡、新人拍婚紗的景點。

南迴鐵路西起枋寮車站，東至台東車站，2020年12月23日電氣化工程完成後，達成環島鐵路全部電氣化的目標。為將南迴鐵路沿線車站融入在地文化、自然美景，串聯一個個觀光秘境，帶動南迴鐵道觀光旅遊及周邊地區產業發展，鐵道局以整合車站周邊環境風貌為構想，推動各車站及周邊景觀設施改造工程。

根據台鐵公司統計113、114年1至10月上下車人數，枋寮站113年上下車共有69萬845人，114年70萬2106人；加祿站113年2萬3886人，114年2萬8712人；內獅站113年526人，114年379人；枋山站113年共1297人，114年共2314人；大武站113年120438人，114年127735人；瀧溪站113年1萬4724人，114年1萬5904人；金崙站113年共32萬6135人，114年33萬1722人；太麻里站113年10萬5141人，114年10萬7480人；知本站113年40萬3520人，114年40萬2952人。

因應電氣化通車後旅運成長及地方觀光發展需求，鐵道局依「太鐵車站美學與功能提升計畫」，耗資7.882億代辦南迴線9座車站改善工程，包含台東境內的大武、金崙、太麻里、知本及康樂車站；屏東縣境內南州、佳冬、加祿、內獅車站，將在今年陸續全數完工。

鐵道局表示，車站美學工程是以使用者角度為優先的設計思維，透過「減法設計」整合設施、降低視覺干擾，同時運用「當代詮釋」新材料與輕量化構架，尊重「原建物回應」為基礎，從室內裝修色系、管線及指標系統整合，到建物外觀與景觀廣場融入周邊環境及整體搭配，落實細節處理。

其中，太麻里車站以能觀海、賞日出的景觀廣場結合周邊景點如日昇大道，此外，附近有一處平交道因面海搭配藍天，與日本動漫「灌籃高手」經典畫面相似而聞名，因此被稱為櫻木花道景點。

鐵道局東部工程分局第三工務段長余瑞文表示，透過美學工程，太麻里站結合當地金針花觀光意象，月台雨棚以鋼構及薄膜流線塑造金針花造型，不僅吸引遊客打卡，更成為新人拍攝婚紗的新景點。