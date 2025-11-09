鳳凰颱風周三登陸西半部都有機會 明後大台北、宜花防豪雨以上降雨

中央氣象署預報員張承傳下午指出，鳳凰颱風下午2時位置在鵝鑾鼻南南東方820公里海面上，目前為中度颱風上限，預計今晚以中颱強度登陸呂宋島，明天進入南海，周二開始北轉朝台灣海峽前進，周三、周四進入台灣海峽，通過台灣地區。周三接近及通過台灣預估減為輕度颱風，目前登陸地點西半部都有機會。明、後天大台北、宜花有局部豪雨等級以上降雨，周三大雨及局部豪雨轉移到中南部及花東地區。

張承傳指出，鳳凰颱風今晚登陸呂宋島時，強度將被地形破壞，明天進入南海仍為中度颱風。周二北轉由於台灣附近垂直風切大，可能再度減弱，預估接近及通過台灣地區為輕度颱風，但強度及減弱情形仍有不確定性。

張承傳指出，受東北季風影響，今天午後變天，明、後天東北季風及颱風外圍環流影響，可能有共伴效應，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島有大雨或豪雨，尤其大台北、宜花有局部豪雨等級以上降雨，桃園以南為局部短暫雨。周三颱風接近，環境轉為西南風至南風，大雨及局部豪雨轉移到中南部及花東地區，北部及東北部為背風面，雨勢趨緩，有局部短暫陣雨。

張承傳指出，周四鳳凰颱風中心有機會移動到東北方海面，可能減為熱帶性低氣壓，再變成溫帶氣旋，各地降雨趨緩。環境轉為東北風，中部以北及東北部有短暫陣雨，其他地區降雨較為局部。周五、周六台灣再回到東北風環境，北部、東北部及東部有局部短暫雨，花東及恆春為零星雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，張承傳表示，明天東北季風及颱風外圍環流帶來降雨影響，北部逐步轉涼，明天至周六北部高溫僅23至24度，低溫前期為22度，周六起僅剩20度；花蓮前期高溫降到23至24度，後期為24至26度；中南部明天高溫仍有30度，之後略降為26至28度。